«Айнтрахт» купил 19-летнего серба Йовелича. Ранее клуб продал Йовича в «Реал» за 60 миллионов

Лучше бы Ольмо из загреба взяли
«Айнтрахт» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Црвены Звезды» Деяна Йовелича.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила четыре миллиона евро.
19-летний серб заключил с немецким клубом контракт до лета 2024 года.
- В сезоне-2018/19 Йовелич сыграл 24 матча в составе «Црвены Звезды» и забил 11 голов.
- Ранее «Айнтрахт» продал другого сербского форварда Луку Йовича в «Реал».
- Мадридцы заплатили за него 60 миллионов евро плюс пять миллионов бонусов.