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    «Айнтрахт» купил 19-летнего серба Йовелича. Ранее клуб продал Йовича в «Реал» за 60 миллионов

    «Айнтрахт» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Црвены Звезды» Деяна Йовелича.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила четыре миллиона евро.

    19-летний серб заключил с немецким клубом контракт до лета 2024 года.

    • В сезоне-2018/19 Йовелич сыграл 24 матча в составе «Црвены Звезды» и забил 11 голов.
    • Ранее «Айнтрахт» продал другого сербского форварда Луку Йовича в «Реал».
    • Мадридцы заплатили за него 60 миллионов евро плюс пять миллионов бонусов.

    Источник: Официальный сайт «Айнтрахта»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +133

      GSmall 27 минут назад

      Лучше бы Ольмо из загреба взяли

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      ...
      Рейтинг: +2659

      Viper for CSKA > GSmall 11 минут назад

      Это почти нереально. Во-первых, он будет стоить минимум 15, а скорее 20+. Во-вторых, он не нападающий. А, в-третьих, там уже половина немецких топов пытается его заполучить, так что Айнтрахт не будет первым выбором. У Боруссий и Байера диспозиция намного лучше, в том числе относительно игры в еврокубках.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1295

      Бухбух 53 минуты назад

      Айнтрахт хочет из Йовелича сляпать Йовича.

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