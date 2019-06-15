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    Télam: Икарди получил предложение от клуба Бэкхэма «Майми» 

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди может покинуть клуб. По данным аргентинского информагенства Télam, «Майми» предложил контракт футболисту.

    Сообщается, что владелец клуба Дэвид Бекхэм ищет нападающего в команду. Ожидается, что Икарди может принять предложение из-за плохих отношений с руководством миланского «Интера».

    Также клуб Бекхэма может заключить контракт с Луисом Суаресом («Барселона»), Хамесом («Реал») или Антонио Валенсией (свободный агент).

    • «Майми» будет выступать в МЛС с 2020 года.
    • В прошедшем сезоне Серии А Икарди сыграл в 29 матчах, забил 11 голов и отдал четыре голевых передачи.

    Бекхэм представил новый клуб МЛС. Там уже хочет играть Месси

    Источник: Télam

    Télam – крупнейшее аргентинское государственное информагентство. Основано в 1945 году. 

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    15.06.2019 01:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 июня 2019, 11:46

      Порножена как скажет так и будет

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 15 июня 2019, 10:09

      Если уедет, то точно Каблук.

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