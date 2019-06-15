Télam: Икарди получил предложение от клуба Бэкхэма «Майми» 

Порножена как скажет так и будет
Нападающий «Интера» Мауро Икарди может покинуть клуб. По данным аргентинского информагенства Télam, «Майми» предложил контракт футболисту.
Сообщается, что владелец клуба Дэвид Бекхэм ищет нападающего в команду. Ожидается, что Икарди может принять предложение из-за плохих отношений с руководством миланского «Интера».
Также клуб Бекхэма может заключить контракт с Луисом Суаресом («Барселона»), Хамесом («Реал») или Антонио Валенсией (свободный агент).
- «Майми» будет выступать в МЛС с 2020 года.
- В прошедшем сезоне Серии А Икарди сыграл в 29 матчах, забил 11 голов и отдал четыре голевых передачи.
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Источник: Télam
Télam – крупнейшее аргентинское государственное информагентство. Основано в 1945 году.