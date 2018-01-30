Бекхэм представил новый клуб МЛС. Там уже хочет играть Месси

Бывший футболист творит перспективную историю.

Что произошло?

В МЛС официально появилась новая команда. Это клуб «Майами» Дэвида Бекхэма, который он анонсировал еще в 2014 году. «Здесь будут играть звезды», – сказал тогда бывший английский футболист. По комплектованию состава клуба информации пока нет, но известные игроки уже изъявили желание играть у Дэвида.

«Прежде всего, я хочу поздравить тебя. Хочу пожелать тебе удачи в этом проекте. Кто знает, может, через несколько лет «Майами» сделает мне предложение…» – поддержал Бекхэма Лионель Месси. Кажется, мечты об окончании карьеры в родной Аргентине придется куда-то отложить. До этого ходили слухи, что Бекхэм хочет пригласить в команду Роналду и Пике.

Вот так проходила церемония представления клуба:

Как ему вообще это удалось?

Создание клуба в Майами – важное дело для развития МЛС. В 2014 году у Бекхэма была возможность приобрести франшизу на расширение лиги. Она досталась ему по льготной цене в 25 миллионов долларов, потому что такой пункт был еще в его игровом контракте.

В этом регионе уже пытались создать клуб, но ничего не получилось. Бекхэм подошел к делу основательно, встретился с мэром Майами по вопросу стадиона и собрал хорошую инвестиционную группу. Боливийский миллиардер Марсело Клауре и британский бизнесмен Саймон Фуллер поддержали Дэвида и занялись проектом вместе с ним.

Постройка арены оказалась главной проблемой. Сначала для этого было тяжело даже выбрать место. Стадион мешал обычным гражданам и бизнесменам, а частные владельцы запрашивали огромные суммы за выкуп земли. Решение нашлось только в Овертауне – неблагоприятном районе, где часто лучше не появляться. В 25-тысячный стадион вложены 250 миллионов долларов, еще 28 ушли на покупку земли. Ожидается, что в МЛС команда начнет играть в 2020 году.

twit text — Major League Soccer (@MLS) 29 января 2018 г.

Почему это важно?

Бекхэм играл в МЛС четыре года. Он был одним из первых, кто поехал развивать американский футбол в звездном статусе. «Я наслаждался каждой минутой игры в МЛС. Здесь что-то поменялось во мне. Если талантливые игроки уровня Ибрагимовича будут приезжать в МЛС, это сделает лигу сильнее», – сказал Бекхэм, отвечая на вопрос о возможном приглашении Златана. Миссия по созданию клуба была сложной. Кажется, Дэвид Бекхэм создал что-то перспективное и необходимое.

Реакция

Задумку Бекхэма поддерживают звезды спорта и шоу-бизнеса.