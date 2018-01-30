Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бекхэм представил новый клуб МЛС. Там уже хочет играть Месси


    3
    Голосов: 11
    30.01.2018 15:10
    Бывший футболист творит перспективную историю.

    Что произошло?

    В МЛС официально появилась новая команда. Это клуб «Майами» Дэвида Бекхэма, который он анонсировал еще в 2014 году. «Здесь будут играть звезды», – сказал тогда бывший английский футболист. По комплектованию состава клуба информации пока нет, но известные игроки уже изъявили желание играть у Дэвида.

    «Прежде всего, я хочу поздравить тебя. Хочу пожелать тебе удачи в этом проекте. Кто знает, может, через несколько лет «Майами» сделает мне предложение…» – поддержал Бекхэма Лионель Месси. Кажется, мечты об окончании карьеры в родной Аргентине придется куда-то отложить. До этого ходили слухи, что Бекхэм хочет пригласить в команду Роналду и Пике.

    Вот так проходила церемония представления клуба:

    Как ему вообще это удалось?

    Создание клуба в Майами – важное дело для развития МЛС. В 2014 году у Бекхэма была возможность приобрести франшизу на расширение лиги. Она досталась ему по льготной цене в 25 миллионов долларов, потому что такой пункт был еще в его игровом контракте.

    В этом регионе уже пытались создать клуб, но ничего не получилось. Бекхэм подошел к делу основательно, встретился с мэром Майами по вопросу стадиона и собрал хорошую инвестиционную группу. Боливийский миллиардер Марсело Клауре и британский бизнесмен Саймон Фуллер поддержали Дэвида и занялись проектом вместе с ним.

    Постройка арены оказалась главной проблемой. Сначала для этого было тяжело даже выбрать место. Стадион мешал обычным гражданам и бизнесменам, а частные владельцы запрашивали огромные суммы за выкуп земли. Решение нашлось только в Овертауне – неблагоприятном районе, где часто лучше не появляться. В 25-тысячный стадион вложены 250 миллионов долларов, еще 28 ушли на покупку земли. Ожидается, что в МЛС команда начнет играть в 2020 году.

    Почему это важно?

    Бекхэм играл в МЛС четыре года. Он был одним из первых, кто поехал развивать американский футбол в звездном статусе. «Я наслаждался каждой минутой игры в МЛС. Здесь что-то поменялось во мне. Если талантливые игроки уровня Ибрагимовича будут приезжать в МЛС, это сделает лигу сильнее», – сказал Бекхэм, отвечая на вопрос о возможном приглашении Златана. Миссия по созданию клуба была сложной. Кажется, Дэвид Бекхэм создал что-то перспективное и необходимое.

    Реакция

    Задумку Бекхэма поддерживают звезды спорта и шоу-бизнеса.

    text

    Публикация от text (@brfootball)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 19 марта 2018, 16:29

      поедут звезды кончать свой футбольные карьеры.серьезных звезд там врятли увидем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 4 февраля 2018, 13:40

      лучше бы в шинник вложился(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 4 февраля 2018, 13:39

      лучше быы в шинник вложился(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 февраля 2018, 15:32

      Сомнительно, если честно, очень сомнительно:
      1. Месси не говорил, что хочет в МЛС или конкретно в "Майами". Он сказал: "Кто знает, может, через несколько лет «Майами» сделает мне предложение…». Типичная накрутка заголовка.
      2. Роналду и Пике в одной команде? Не смешите... Пике с вероятностью в 99% закончит карьеру в Барсе, тем более он подготавливает себе почву для какого-то административного поста в клубе.
      На счёт Роналду не знаю, но это более вероятно.
      3. В МЛС не такая уж большая посещаемость и прибыли, лига всё ещё молодая и нестабильная. У наших тут есть мнение, что в МЛС стадионы "всегда полные". Это неправда. И сам Бэкхем это доказывает, стадион всего на 25 тыс человек.
      4. Стадион будет в каком-то стрёмном районе. Зашибись выбор. Даже не знаю, что хуже: если местные не будут ходить на футбол, или, наоборот, будут.
      Все эти ролики, пиар, это всё хорошо, но не они делают кассу, а простые люди.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 2 февраля 2018, 08:47

      провальный проект

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 31 января 2018, 07:46

      Бекхэм "развлекается

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 31 января 2018, 04:55

      Бекхэм позови к себе Дзюбу с Кокориным.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 31 января 2018, 03:58

      А тем временем в России еле-еле достроили стадион в Санкт-Петербурге...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 31 января 2018, 00:19

      Бекхэм "развлекается"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Гарриc 30 января 2018, 19:44

      Молодец! Только если все звезды уедут, на кого в Европе смотреть ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      fan Armenii > Гарриc 30 января 2018, 19:54

      в Европе и так много звёзд будет) надо везде развивать футбол) молодец Бэкс!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11