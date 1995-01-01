Суарес: «Я сделал операцию на колене, потому что больше не мог без нее. После ЧМ у меня стерся хрящ»

Форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал об операции на колене, которую он перенес в мае, и об ожиданиях от Кубка Америки.

«Я сделал операцию, потому что больше не мог без нее, не мог не приехать на Кубок Америки. После ЧМ у меня стерся хрящ. Если бы я не позаботился о своем колене, то не добрался бы и до Кубка Испании.

У нас есть игроки, чтобы бороться за кубок. Мы претенденты на него, все сборные уважают Уругвай, страну с наибольшим количеством кубков. Очевидно, что Аргентина – тоже претендент, потому что у них есть лучший игрок в мире», – сказал Суарес.