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    Суарес: «Я сделал операцию на колене, потому что больше не мог без нее. После ЧМ у меня стерся хрящ»

    Форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал об операции на колене, которую он перенес в мае, и об ожиданиях от Кубка Америки.

    «Я сделал операцию, потому что больше не мог без нее, не мог не приехать на Кубок Америки. После ЧМ у меня стерся хрящ. Если бы я не позаботился о своем колене, то не добрался бы и до Кубка Испании.

    У нас есть игроки, чтобы бороться за кубок. Мы претенденты на него, все сборные уважают Уругвай, страну с наибольшим количеством кубков. Очевидно, что Аргентина – тоже претендент, потому что у них есть лучший игрок в мире», – сказал Суарес.

    • Игрок перенес операцию на колене 10 мая. Он пропустил финал Кубка Испании против «Валенсии» (1:2).
    • В начале июня футболист прибыл в расположение сборной Уругвая и начал готовиться к Кубку Америки.
    • Турнир стартует в ночь с 14 на 15 июня. Он завершится 7 июля.
    • Уругвай сыграет в группе С. Его соперниками будут Чили, Эквадор и Японии.

    Источник: Sport.es

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