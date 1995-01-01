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    Суарес перенес операцию на мениске и пропустит финал Кубка Испании. Игрок выбыл на срок до 1,5 месяца

    Как сообщает официальный сайт «Барселоны», нападающий Луис Суарес был прооперирован по поводу травмы правого колена.

    Уругвайцу была сделана артроскопия внутреннего мениска. Восстановление 32-летнего футболиста займет от четырех до шести недель.

    Таким образом форвард не примет участия в двух оставшихся матчах Примеры и не сыграет против «Валенсии» в финале Кубка Испании, который состоится 25 мая в Севилье.

    • В текущем сезоне Суарес провел за каталонцев 49 встреч во всех турнирах и забил 25 голов.
    • «Барселона» досрочно завоевала чемпионский титул.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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