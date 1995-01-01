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    Черчесов – о расширении РПЛ: «Нужно не просто больше игр, а конкурентоспособных матчей»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инициативу увеличить число команд в РПЛ с 16 до 18.

    – У вас нет ощущения, что мы недостаточно используем наследие чемпионата мира? К примеру, в Волгограде стадион нормально не загружен. «Лужники» – сколько там матчей проведут? Есть еще Саранск.

    – В «Лужниках» ЦСКА играл. Мы говорили с губернаторами – в частности, в Нижнем Новгороде. Да, есть инфраструктура, но никто за них на местах команду не сделает. Значит, нужны профессиональные люди, которые знают предмет и должны сделать команду. Сейчас, кстати, обсуждается расширение РПЛ до 18 клубов.

    – Ваше мнение об этом?

    – Буквально перед нашей встречей обсуждали с президентом Александром Дюковым и генеральным директором Александром Алаевым ряд вопросов, в том числе и этот. Прежде всего нужны аргументы, которые убедили бы всех, что 18 команд – это правильно.

    – Пока аргументов вы не видите?

    – Мы можем видеть что угодно, но аргументы должны быть правильными. Нужно рассуждать не эмоциями, а конкретными фактами. Понятно – нужно больше игр, но не просто игр, а конкурентноспособных матчей.

    • За расширение РПЛ проголосовали все клубы лиги кроме «Спартака».
    • Окончательное решение по этому вопросу примет исполком РФС.

    Черчесов: «Я за лимит в заявке. Выигрывайте конкуренцию»

    Черчесов – об Игнашевиче в роли тренера: «Мы видим в нем качества, которые есть, теперь главное – развивать их»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5369

      mihail200606 28 минут назад

      Тогда ещё сократить надо...

      0
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      Рейтинг: +10649

      bset 1 час назад

      О какой конкуренции идет речь, если клуб вылетает в ФНЛ и устраивает распродажу? Если игроки оставались, то можно было считать, что это конкуренция. Но выдуманный лимит не оставляет вариантов - приходится сплавлять всех легионеров, чтобы они не простаивали год. Будет на две команды больше - будет выше конкуренция, потому что клубы будут закупаться под РПЛ, а не под ФНЛ.

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