Черчесов – о расширении РПЛ: «Нужно не просто больше игр, а конкурентоспособных матчей»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инициативу увеличить число команд в РПЛ с 16 до 18.

– У вас нет ощущения, что мы недостаточно используем наследие чемпионата мира? К примеру, в Волгограде стадион нормально не загружен. «Лужники» – сколько там матчей проведут? Есть еще Саранск.

– В «Лужниках» ЦСКА играл. Мы говорили с губернаторами – в частности, в Нижнем Новгороде. Да, есть инфраструктура, но никто за них на местах команду не сделает. Значит, нужны профессиональные люди, которые знают предмет и должны сделать команду. Сейчас, кстати, обсуждается расширение РПЛ до 18 клубов.

– Ваше мнение об этом?

– Буквально перед нашей встречей обсуждали с президентом Александром Дюковым и генеральным директором Александром Алаевым ряд вопросов, в том числе и этот. Прежде всего нужны аргументы, которые убедили бы всех, что 18 команд – это правильно.

– Пока аргументов вы не видите?

– Мы можем видеть что угодно, но аргументы должны быть правильными. Нужно рассуждать не эмоциями, а конкретными фактами. Понятно – нужно больше игр, но не просто игр, а конкурентноспособных матчей.

За расширение РПЛ проголосовали все клубы лиги кроме «Спартака».

Окончательное решение по этому вопросу примет исполком РФС.

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