Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Черчесов: «Я за лимит в заявке. Выигрывайте конкуренцию»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    – Я за то, чтобы был лимит в заявке. Опять же, есть конкурентная среда. Все могут играть. Выигрывайте конкуренцию!
    Не только у нас, но и в других странах бывает, что покупают условного игрока Икс, а затем свой Икс оказывается сильнее. И это нормально. Клубы будут подходить к покупкам иначе.

    Наверное, никто не станет засорять свою заявку футболистом, который не усилит. А то иногда бывает, что на одну позицию пять легионеров – два играют, а три в запасе. А если футболиста взяли, и он проиграл конкуренцию, то от него надо избавляться. Это нормальная конкурентная среда.

    – А полная отмена лимита негативно скажется на нашем футболе? Вы считаете, что лимит – это протекция для наших игроков? Или, если отменят лимит, то вам будет не из кого выбирать?

    – Мне всегда будет из кого выбрать.

    – Из второго дивизиона?

    – Если случится такая ситуация, значит, будет так. Я не люблю искать причины, мне нужны решения. Если футболист не будет играть в России, будет в Чехии. Не в Чехии – то в Норвегии. Где-то же они будут играть! Здесь конкуренцию не выиграют – выиграют в другом месте.

    Мы же защищаем свой рынок. Но чтобы открыть границы, нужно свой продукт поднять. Если завезти семена и комбайны, то твои комбайны уже никогда не будут работать. А когда ты свое уже построил, то заходите и попробуйте конкурировать.

    В прошедшем сезоне российские клубы обязывались соблюдать правило «8+17», в котором восемь – минимальное количество заявленных футболистов с российским паспортом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5682

      FanatSerj 9 минут назад

      Ну если главный тренер говорит что текущий лимит не способствует развитию футболистов, то может всё же прислушались и хоть уже что то сделали и новое попробовали, а то за долбали из года в год от мазки лепить и ничего не делать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7225

      Cules2013 30 минут назад

      Рынок должен быть свободным, а конкуренцию выигрывать должны те, кто этого заслуживает, а не тот, у кого есть гос. протекция. Напоминает Минкульт и Мединского, который всеми силами задвигает иностранное кино подальше, чтобы освободить место для российских проектов побольше. И что от этого фильмы стали лучше? Как бы не хуже, зная о свое привилегированности по месту создания.
      У нас и так полно зажравшихся ногомячистов, так мы ещё и дополнительно простимулируем этот процесс?
      Не искусственным лимитом нужно повышать силу наших игроков, а борьбой с коррупцией, улучшением детско-юношеских школ на местах. Делом, а не запретами/разрешениями.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9715

      Garrincha58 52 минуты назад

      хитрый лис и вашим и нашим, а ведь заявка может быть и жёстче скажем 5+20 даже какой то муфлон предлагал вообще всего трёх легов остальные наши кривоногие

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71674
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru