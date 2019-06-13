Cadena SER: Вальверде дал согласие на продажу Ракитича. Игроком интересуются «Интер» и «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не против продажи полузащитника Ивана Ракитича. Специалист донес свою позицию до руководства, которое будет рассматривать предложения по хорвату.
Претендентом на футболиста является «Интер». При этом сам Ракитич говорил, что не желает покидать каталонский клуб.
- Хорватом также интересуется «Манчестер Юнайтед».
- В минувшем сезоне Ракитич провел за «Барселону» 53 матча, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.
- Хавбек выступает за «Барселону» с 2014 года.