Sport.es: «Интер» готов купить Ракитича за 50-60 миллионов

«Интер» интересуется полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, итальянский клуб готов заплатить за 31-летнего игрока «Барселона» сумму в 50-60 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста сборной Хорватии рассчитан до июня 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.