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    Sport.es: «Интер» готов купить Ракитича за 50-60 миллионов

    «Интер» интересуется полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es со ссылкой на собственный источник.

    По данным издания, итальянский клуб готов заплатить за 31-летнего игрока «Барселона» сумму в 50-60 миллионов евро.

    Действующий контракт футболиста сборной Хорватии рассчитан до июня 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

    • «Барселона» досрочно выиграла чемпионат Испании. До конца сезона 2 тура.
    • «Интер» за 3 тура до конца Серии А занимает 3 место. Ранее «Ювентус» досрочно выиграл титул.
    • В 5 сезоне за каталонский клуб Ракитич забил 5 голов и отдал 9 ассистов в 51 матче.

    Источник: Sport.es

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