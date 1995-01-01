Sport.es: «Интер» готов купить Ракитича за 50-60 миллионов

«Интер» интересуется полузащитником Иваном Ракитичем, сообщает Sport.es со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, итальянский клуб готов заплатить за 31-летнего игрока «Барселона» сумму в 50-60 миллионов евро.
Действующий контракт футболиста сборной Хорватии рассчитан до июня 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.
- «Барселона» досрочно выиграла чемпионат Испании. До конца сезона 2 тура.
- «Интер» за 3 тура до конца Серии А занимает 3 место. Ранее «Ювентус» досрочно выиграл титул.
- В 5 сезоне за каталонский клуб Ракитич забил 5 голов и отдал 9 ассистов в 51 матче.