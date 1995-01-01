Daily Record: «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером Ракитича

Епаный стыд! Какой нафиг Ракитич за 55 лямов!? Вудворд, убейся об стену. Пока Барса подписывает мегаталантов Де Йонга и Де Лигта, чуть больше чем за 70 лямов каждый, этот клоун делает акценты на устаревших игроков, с жирнейшей личкой и не понятно какой потенциальной пользой. Уберите его на..ер, он за..бал.
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Daily Record, английский клуб работает над трансфером 31-летнего футболиста.
Сумма сделки может составить 55 миллионов евро.
По информации СМИ, каталонцы не против продажи хорвата, так как им нужны средства на новых игроков.
- В этом сезоне Ракитич провел за «Барселону» 53 матча, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.
- Хавбек выступает за «Барселону» с 2014 года.