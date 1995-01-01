Daily Record: «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Record, английский клуб работает над трансфером 31-летнего футболиста.

Сумма сделки может составить 55 миллионов евро.

По информации СМИ, каталонцы не против продажи хорвата, так как им нужны средства на новых игроков.