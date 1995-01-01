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    Daily Record: «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером Ракитича

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает Daily Record, английский клуб работает над трансфером 31-летнего футболиста.

    Сумма сделки может составить 55 миллионов евро.

    По информации СМИ, каталонцы не против продажи хорвата, так как им нужны средства на новых игроков.

    • В этом сезоне Ракитич провел за «Барселону» 53 матча, забил пять голов и сделал 10 результативных передач.
    • Хавбек выступает за «Барселону» с 2014 года.

    Источник: Daily Record

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5704

      ivanthebest 49 минут назад

      Епаный стыд! Какой нафиг Ракитич за 55 лямов!? Вудворд, убейся об стену. Пока Барса подписывает мегаталантов Де Йонга и Де Лигта, чуть больше чем за 70 лямов каждый, этот клоун делает акценты на устаревших игроков, с жирнейшей личкой и не понятно какой потенциальной пользой. Уберите его на..ер, он за..бал.

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