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    Ракитич – об интересе «Интера»: «Я счастлив в «Барселоне». Нахожусь там, где хочу быть»

    Полузащитник «Барселонлы» Иван Ракитич прокомментировал слухи о возможном перхеоде в «Интер».

    «Я не знаю, я не могу объяснить этого. Я уважаю другие команды. «Интер» – большая команда, мы играли против нее в этом году. У меня там есть партнеры из сборной, и я уважаю их, но одно не исключает другого. Я нахожусь там, где хочу быть. Если обо мне думают, то это потому, что я делаю все хорошо. Но я счастлив в «Барселоне», моя семья тоже. Дети довольны. У меня нет других мыслей», – сказал Ракитич.

    • Контракт футболиста с «Барселоной» истекает в 2021 году.
    • В текущем сезоне Ракитич сыграл в 34 матчах Примеры, забил три гола и сделал пять ассистов.

    Источник: Mundo Deportivo

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    22.05.2019 22:25
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