Полузащитник «Барселонлы» Иван Ракитич прокомментировал слухи о возможном перхеоде в «Интер».

«Я не знаю, я не могу объяснить этого. Я уважаю другие команды. «Интер» – большая команда, мы играли против нее в этом году. У меня там есть партнеры из сборной, и я уважаю их, но одно не исключает другого. Я нахожусь там, где хочу быть. Если обо мне думают, то это потому, что я делаю все хорошо. Но я счастлив в «Барселоне», моя семья тоже. Дети довольны. У меня нет других мыслей», – сказал Ракитич.