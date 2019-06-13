Зе Луиш: «Готовлюсь к новой спортивной эпохе»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш сообщил об окончании отпуска. Есть информация, что новый сезон футболист может начать в «Порту».

«Отпуск завершен, готовлюсь к новой спортивной эпохе», – написал форвард в инстаграме, причем комментарии к записи отключил.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

В сезоне-2016/17 Зе Луиш со спартаковцами стал чемпионом России.