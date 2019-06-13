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    Зе Луиш: «Готовлюсь к новой спортивной эпохе»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш сообщил об окончании отпуска. Есть информация, что новый сезон футболист может начать в «Порту».

    «Отпуск завершен, готовлюсь к новой спортивной эпохе», – написал форвард в инстаграме, причем комментарии к записи отключил.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • В сезоне-2016/17 Зе Луиш со спартаковцами стал чемпионом России.

    text

    Публикация от text (@zeluis_9)

    Источник: Инстаграм Зе Луиша

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    Сегодня, 19:17
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +10719

      Супервайзер 13 минут назад

      РПЛ становится все гнилее. Удачи в других лигах!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Фанат Рубина 22 минуты назад

      скоро и у Русского Зе будет новая эпоха!!!
      говорят рубин и зенит ведут переговоры по нему!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2569

      BAIv > Фанат Рубина 21 минуту назад

      прикольно будет, если он заиграет в Рубине

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      Фанат Рубина > BAIv 19 минут назад

      ну в тосно же играл!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8791

      vladimir-7 24 минуты назад

      В сообщении Зе двойной вложен смысл, или новая эпоха в спартаке
      подразумевается, или в Порту.

      0
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      Рейтинг: +4071

      subbotaspartak 43 минуты назад

      Новая эпоха - 15 голов!
      Готов?

      0
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      Рейтинг: +6069

      Вомбат > subbotaspartak 23 минуты назад

      К такой эпохе он не готов. К уходу из Спартака (неважно куда, лишь бы деньги платили) готов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +488

      Юрэс 46 минут назад

      ОчькоЗАВР какой-то

      -1
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