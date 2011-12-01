«Ювентус» намерен за 15 миллионов купить хавбека «Эмполи» Траоре

Действующий чемпион Италии «Ювентус» является претендентом на полузащитника «Эмполи» Хамеда Траоре. По сведениям Tuttomercatoweb, туринцы готовы заплатить за игрока 15 миллионов евро. На хавбека также претендуют «Кальяри» и «Сассуоло».
«Эмполи» ближайший сезон проведет в Серии В. «Ювентус» неизменно выигрывает Серию А с сезона-2011/12.
- 19-летний Траоре провел в прошлом сезоне 33 матча, забил два гола, сделал столько же результативных передач.
- Рыночная стоимость футболиста – 14 миллионов евро.
- Траоре – воспитанник «Эмполи», но родился в ивуарийском Абиджане.