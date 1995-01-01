Calciomercato: «Реал» отклонил предложение «Наполи» по аренде Хамеса. Мадридцы хотят продать его за 50 миллионов

«Реал» отклонил предложение «Наполи» по полузащитнику Хамесу Родригесу, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Неаполитанцы хотят арендовать 27-летнего футболиста с правом выкупа. Мадридский клуб, в свою очередь, готов отпустить колумбийца только на постоянной основе за 50 миллионов евро.

В переходе хавбека заинтересован главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, который ранее работал с ним в «Реале» и «Баварии». Сам игрок, как сообщалось ранее, дал согласие на переход в «Наполи».

Последние два сезоне Хамес провел в аренде в «Баварии».

В прошедшей кампании колумбиец провел за «Баварию» 28 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Соглашение полузащитника с «Реалом» рассчитано до 2021 года.

CdS: «Реал» не рассчитывает на Хамеса. «Наполи» готов предложить контракт на пять лет

Хамес согласился на переход в «Наполи»