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    The Sun: «Челси» хочет, чтобы Сарри продолжил руководить командой

    Руководство «Челси» предпримет попытку уговорить главного тренера Маурицио Сарри не покидать клуб.

    На итальянца претендует «Ювентус» и, по информации СМИ, он уже договорился с туринцами об условиях личного контракта.

    Тем не менее совет директоров лондонцев хочет, чтобы 60-летний тренер пересмотрел свое будущее после того, как «Челси» занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы. Учитывая выход в Лигу чемпионов и методы Сарри, начинающие давать свои плоды, руководство лондонцев считают, что лучшим вариантом для Сарри будет остаться. Кроме того, «Челси» не хочет потерять очередного тренера.

    Некоторые члены штаба Сарри очень хотят, чтобы все они присоединились к «Ювентусу», чтобы попытаться выиграть Серию А. Но данный момент «Челси» не намерен расторгать контракт с тренером и выплачивать ему 5 миллионов фунтов стерлингов за оставшиеся два года по договору.

    Ранее сообщалось, что на пост тренера «Челси» рассматриваются несколько кандидатов, включая Фрэнка Лэмпарда («Дерби Каунти»), Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью.

    Tuttosport: Бенитес может сменить Сарри в «Челси»

    The Sun: Моуринью может вернуться в «Челси»

    Источник: The Sun

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