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    The Sun: Моуринью может вернуться в «Челси»

    Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью может вновь возглавить команду.

    По информации The Sun, фаворит руководства лондонского клуба на пост главного тренера – экс-хавбек «Челси», а ныне тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард.

    Тем не менее совет директоров также рассматривает тренеров с опытом работы на высшем уровне. В список возможных кандидатов входят покинувший «Ювентус» Массимилиано Аллегри, Эрик тен Хаг («Аякс»), Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») и Хави Грасия («Уотфорд»). Моуринью находится в этом списке на последнем месте.

    Вчера журналисты сфотографировали португальца в Лондоне, куда он прибыл для переговоров с коммерческим топ-агентом. Сам специалист не против возвращения в «Челси».

    • Моуринью возглавлял лондонцев с 2004-го по 2007-й и с 2013-го по 2015 год.
    • Под его руководством «Челси» трижды выиграл АПЛ.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      GermanVo 32 минуты назад

      Да это утятина. После того, что он наговорил про Челси и после его громких заявлений, его туда просто не возьмут, да и сам он не пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +2093

      mutabor0992 35 минут назад

      Шо?Опять!?!?

      0
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