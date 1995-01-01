The Sun: Моуринью может вернуться в «Челси»

Да это утятина. После того, что он наговорил про Челси и после его громких заявлений, его туда просто не возьмут, да и сам он не пойдёт.
Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью может вновь возглавить команду.
По информации The Sun, фаворит руководства лондонского клуба на пост главного тренера – экс-хавбек «Челси», а ныне тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард.
Тем не менее совет директоров также рассматривает тренеров с опытом работы на высшем уровне. В список возможных кандидатов входят покинувший «Ювентус» Массимилиано Аллегри, Эрик тен Хаг («Аякс»), Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон») и Хави Грасия («Уотфорд»). Моуринью находится в этом списке на последнем месте.
Вчера журналисты сфотографировали португальца в Лондоне, куда он прибыл для переговоров с коммерческим топ-агентом. Сам специалист не против возвращения в «Челси».
- Моуринью возглавлял лондонцев с 2004-го по 2007-й и с 2013-го по 2015 год.
- Под его руководством «Челси» трижды выиграл АПЛ.