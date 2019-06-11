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    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Пименов: «Фалькао ругается на Головина и тому приходится подыгрывать»

    Бывший игрок сборной России, выступавший в чемпионате Франции за «Метц», Руслан Пименов поделился мнением о первом сезоне Александра Головина в «Монако».

    «Был на нескольких матчах «Монако», могу сказать, что Головин играет не в свой футбол. Это единственная проблема Александра. То, что было в ЦСКА, и то, что есть сейчас в «Монако» – два разных человека. Ему сложно найти общение, ведь рядом есть Фалькао.

    Скажем так, Фалькао немного ругается на Головина. И из-за этого давления Александр не может играть в свой футбол, а начинает подыгрывать. В ЦСКА он обыгрывал, обострял, забивал, одним словом, играл в футбол европейского уровня. А перешел в «Монако» и стал играть на уровне российского футбола. В ЦСКА Головин был лидером, в «Монако» – лишь один из немногих. Он, наверное, забыл, что стоит 30 миллионов евро. Ему не хватает человека, который может сказать, что надо быть наглее», – заявил Пименов.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА.
    • В прошедшем сезоне игрок забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Монегаски завершили чемпионат на 17-м месте.

    Источник: «Р-Спорт»

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