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    Мусаев: «Краснодар» может потерять Газинского на полгода. Ожидаем усиления в середину поля»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, на сколько может затянуться восстановление полузащитника Юрий Газинского. Также специалист сообщил о грядущих изменениях в тренерском штабе.

    Газинский получил травму плеча 3 июня в составе сборной России в товарищеской встрече против «Чертаново» (6:0).

    – В следующем сезоне у «Краснодара» будет новый центр поля: ушли Перейра и Каборе.

    – Еще травму в матче сборной России с «Чертаново» получил Газинский – мы можем его потерять на срок до шести месяцев. Поэтому следующий сезон будет непростым, но очень интересным. Мы ожидаем еще усиления в середину поля.

    Будут изменения и в тренерском штабе: Олег Фоменко переходит в «Краснодар-2», который очень важен для клубной структуры. Место Фоменко займет Сергей Матвеев, работавший со сборной России 1999 года.

    • В сезоне-2018/19 Газинский провел за «Краснодар» 41 игру, забил три гола и сделал девять результативных передач.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1679

      Рубинище 46 минут назад

      Денисова на годик пригласить. самое бюджетное, в лиге чемпионов поиграть не откажется наверно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +995

      Фанат Рубина 1 час назад

      взяли они уже усиление в лице камбола

      0
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      Рейтинг: +6327

      KLIM777 > Фанат Рубина 1 час назад

      это не усиление.

      0
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      ...
      Рейтинг: +995

      Фанат Рубина > KLIM777 30 минут назад

      лучший в млиге по отборам и перехватам, ну да не усиление тем более за 400 кусоков вместо 3 лямов

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