Мусаев: «Краснодар» может потерять Газинского на полгода. Ожидаем усиления в середину поля»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, на сколько может затянуться восстановление полузащитника Юрий Газинского. Также специалист сообщил о грядущих изменениях в тренерском штабе.

Газинский получил травму плеча 3 июня в составе сборной России в товарищеской встрече против «Чертаново» (6:0).

– В следующем сезоне у «Краснодара» будет новый центр поля: ушли Перейра и Каборе.

– Еще травму в матче сборной России с «Чертаново» получил Газинский – мы можем его потерять на срок до шести месяцев. Поэтому следующий сезон будет непростым, но очень интересным. Мы ожидаем еще усиления в середину поля.

Будут изменения и в тренерском штабе: Олег Фоменко переходит в «Краснодар-2», который очень важен для клубной структуры. Место Фоменко займет Сергей Матвеев, работавший со сборной России 1999 года.