Мусаев: «Краснодар» может потерять Газинского на полгода. Ожидаем усиления в середину поля»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, на сколько может затянуться восстановление полузащитника Юрий Газинского. Также специалист сообщил о грядущих изменениях в тренерском штабе.
Газинский получил травму плеча 3 июня в составе сборной России в товарищеской встрече против «Чертаново» (6:0).
– В следующем сезоне у «Краснодара» будет новый центр поля: ушли Перейра и Каборе.
– Еще травму в матче сборной России с «Чертаново» получил Газинский – мы можем его потерять на срок до шести месяцев. Поэтому следующий сезон будет непростым, но очень интересным. Мы ожидаем еще усиления в середину поля.
Будут изменения и в тренерском штабе: Олег Фоменко переходит в «Краснодар-2», который очень важен для клубной структуры. Место Фоменко займет Сергей Матвеев, работавший со сборной России 1999 года.
- В сезоне-2018/19 Газинский провел за «Краснодар» 41 игру, забил три гола и сделал девять результативных передач.