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    Червиченко: «Если Дзагоев и найдет себе клуб, то он будет уровня «Урала» или «Арсенала»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение по поводу будущего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в армейском клубе.

    Ранее СМИ сообщили, что россиянином интересуется мексиканский «Тигрес УАНЛ». Контракт 28-летнего футболиста с москвичами истекает в этом месяце.

    «С Дзагоевым много раз продлевали соглашение, но сейчас денег у ЦСКА нет. Хоть Алан практически легенда армейцев, играет он очень мало, постоянно на травмах и, будем говорить откровенно, пользы приносит немного. Рискну предположить, что на низкую зарплату он не соглашается, а более высокую армейцы предложить не могут, потому что понимают свои возможности, и что большую часть сезона Дзагоев снова играть не будет. Высокая травматичность – первая причина их возможного расставания.

    Будущее Дзагоева? Трудно сказать. Это не первый спортсмен, который из-за травм вынужден покинуть большой спорт. Думаю, если он найдет себе команду и там проведет сезон без повреждений, тогда будущее у него более-менее есть. Но если снова получит травму, то этот клуб станет для него последним.

    «Тигрес»? Знаю, что мексиканский чемпионат очень неплохой, деньги там вращаются серьезные. Но нужен ли мексиканцам Дзагоев? Там в орбите вся Латинская Америка, и дома игроков класса Дзагоева точно предостаточно. А если к этому приложить зарплату, которую захочет Алан…

    В Латинской Америке можно найти аналогичного игрока в два раза дешевле. Так что история с «Тигрес» больше на сказки похожа. Если Дзагоев и найдет себе клуб, то он будет уровня «Урала» или «Арсенала». Прошлые заслуги – прекрасно, но на сегодняшний день я не уверен, что и эти команды захотят воспользоваться его услугами. Возможно, горячность в какой-то момент не позволила Дзагоеву вырасти в солидного игрока. Много эмоций, которые выбивали его из колеи и превалировали над футболом», – сказал Червиченко.

    В сезоне-2018/19 Дзагоев провел за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10597

      bset 20 минут назад

      Дзага, ну что ты в самом деле? Сам же все понимаешь, соглашайся на низкую зарплату. Если ломаться перестанешь и будешь в решающих матчах пользу приносить, зарплата вернется на прежний уровень. А если покинуть клуб, то все, назад пути уже не будет.

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      Рейтинг: +8746

      vladimir-7 41 минуту назад

      Соглашусь с А.Червиченко, оценку по возможному переходу А.Дзагоева
      провел правильно и поэтому А.Дзагоев согласится остаться в ЦСКА на
      их условиях.

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      Рейтинг: +6319

      KLIM777 50 минут назад

      Хрустальный и безнадежный.

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