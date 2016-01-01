Роналду, Бернарду Силва, де Йонг и де Лигт – в сборной финального раунда Лиги наций

Твиттер Лиги наций назвал сборную команду финального раунда турнира.

В нее вошли по четыре игрока сборных Португалии и Голландии, два футболиста Швейцарии и один представитель Англии.

Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).

Защитники: Кевин Мбабу, Мануэль Аканжи (оба – Швейцария), Рубен Диаш, Рафаэль Геррейру (оба – Португалия), Матейс де Лигт (Голландия).

Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Мартен де Рун, Френки де Йонг (оба – Голландия).

Нападающие: Мемфис Депай (Голландия), Криштиану Роналду​ (Португалия).

Победила в турнире сборная Португалии, обыгравшая в финале Голландию (1:0). Англия заняли третье место, Швейцария – четвертое.