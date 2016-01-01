Роналду, Бернарду Силва, де Йонг и де Лигт – в сборной финального раунда Лиги наций

Там для идиотов спецом отмечено СБОРНАЯ ФИНАЛА 4Х, а не всего турнира ЛН, заголовок опять дебил придумал, хотя в тексте все правильно
Твиттер Лиги наций назвал сборную команду финального раунда турнира.
В нее вошли по четыре игрока сборных Португалии и Голландии, два футболиста Швейцарии и один представитель Англии.
Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).
Защитники: Кевин Мбабу, Мануэль Аканжи (оба – Швейцария), Рубен Диаш, Рафаэль Геррейру (оба – Португалия), Матейс де Лигт (Голландия).
Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Мартен де Рун, Френки де Йонг (оба – Голландия).
Нападающие: Мемфис Депай (Голландия), Криштиану Роналду (Португалия).
Победила в турнире сборная Португалии, обыгравшая в финале Голландию (1:0). Англия заняли третье место, Швейцария – четвертое.