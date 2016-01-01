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    Роналду, Бернарду Силва, де Йонг и де Лигт – в сборной финального раунда Лиги наций

    Твиттер Лиги наций назвал сборную команду финального раунда турнира.

    В нее вошли по четыре игрока сборных Португалии и Голландии, два футболиста Швейцарии и один представитель Англии.

    Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).

    Защитники: Кевин Мбабу, Мануэль Аканжи (оба – Швейцария), Рубен Диаш, Рафаэль Геррейру (оба – Португалия), Матейс де Лигт (Голландия).

    Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Мартен де Рун, Френки де Йонг (оба – Голландия).

    Нападающие: Мемфис Депай (Голландия), Криштиану Роналду​ (Португалия).

    Победила в турнире сборная Португалии, обыгравшая в финале Голландию (1:0). Англия заняли третье место, Швейцария – четвертое.

    Источник: Твиттер Лиги наций

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6198

      Skull_Boy 48 минут назад

      Там для идиотов спецом отмечено СБОРНАЯ ФИНАЛА 4Х, а не всего турнира ЛН, заголовок опять дебил придумал, хотя в тексте все правильно

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