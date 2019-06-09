Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    «Рома» интересуется ван де Беком. На хавбека также претендуют «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Барселона» и «Реал»

    Во время летнего трансферного окна полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может перейти в «Рому».

    Как сообщает La Repubblica, в подписании голландского хавбека лично заинтересован будущий главный тренер римлян Паулу Фонсека.

    «Аякс» рассчитывает выручить за своего игрока 50 миллионов евро.

    На 22-летнего футболиста также претендуют «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Барселона» и «Реал».

    В сезоне-2018/19 ван де Бек сыграл 57 матчей в составе «Аякса», забил 17 голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: La Repubblica

    Итальянская газета, созданная в 1976 году. Одно из самых популярных изданий в стране.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:41
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6195

      Skull_Boy 48 минут назад

      Куда тут Рома лезет, всегда покупали лавочников и покупать будут и тем более 50 млн, если Клюверта в "кредит" взяли на 3 года с суммой 15 млн, у тут 50к

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Alex Flash 52 минуты назад

      Да ,если тузы не выберут- то Роме может перепасть с барского стола,если денег хватит

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71555
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru