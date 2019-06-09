«Рома» интересуется ван де Беком. На хавбека также претендуют «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Барселона» и «Реал»

Куда тут Рома лезет, всегда покупали лавочников и покупать будут и тем более 50 млн, если Клюверта в "кредит" взяли на 3 года с суммой 15 млн, у тут 50к
Во время летнего трансферного окна полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может перейти в «Рому».
Как сообщает La Repubblica, в подписании голландского хавбека лично заинтересован будущий главный тренер римлян Паулу Фонсека.
«Аякс» рассчитывает выручить за своего игрока 50 миллионов евро.
На 22-летнего футболиста также претендуют «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Барселона» и «Реал».
В сезоне-2018/19 ван де Бек сыграл 57 матчей в составе «Аякса», забил 17 голов и сделал 13 результативных передач.
Источник: La Repubblica
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