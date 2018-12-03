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    Куман: «Возможно, еще не наступил момент для того, чтобы эта группа игроков взяла трофей»

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман поделился эмоциями после поражения от Португалии в финале Лиги наций (0:1).

    «У нас было мало голевых моментов. Нужно было сыграть более толково, сегодня в этом смысле были проблемы. Мы понимали, что должны показать свой лучший футбол, но не получилось.

    Возможно, еще не наступил момент для того, чтобы эта группа игроков взяла трофей. Впереди нас ждет Евро, но я не хочу сказать про своих игроков ничего плохого. Я ими горжусь. Сегодня нам до победы немного не хватило, но в целом для нас кампания была положительная», – сказал Куман.

    Португалия выиграла Лигу наций, но вся борьба за выход на Евро впереди. В стыки может попасть Россия

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6869

      alex1951 16 минут назад

      Ты нашалник. Табе видней.Хотя вряд ли португалы ,во главе с Крыштыану ,отдали бы игру,а тем более дома....
      Хотя та игра, на ЧМ2006 ,была повеселей......Наш русский арбитр сделал тогда игру веселой,разухабистой - полной красок ,как желтой,так и красной......

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