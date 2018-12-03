Бернарду Силва – лучший игрок Лиги наций

Сборная Португалии обыграла в финале Лиги наций Голландию (1:0) и стала победителем турнира.

Лучшим игроком Лиги наций признан полузащитник португальцев Бернарду Силва. Он забил один гол и сделал две результативные передачи в пяти матчах.

Нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив три гола.

Бернарду Силва был признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в минувшем розыгрыше АПЛ.

Португалец перешел в английский клуб в 2017 году из «Монако».

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