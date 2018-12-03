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    Бернарду Силва – лучший игрок Лиги наций

    Сборная Португалии обыграла в финале Лиги наций Голландию (1:0) и стала победителем турнира.

    Лучшим игроком Лиги наций признан полузащитник португальцев Бернарду Силва. Он забил один гол и сделал две результативные передачи в пяти матчах.

    Нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив три гола.

    • Бернарду Силва был признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в минувшем розыгрыше АПЛ.
    • Португалец перешел в английский клуб в 2017 году из «Монако».

    Португалия выиграла Лигу наций, но вся борьба за выход на Евро впереди. В стыки может попасть Россия

    Источник: Официальный твиттер Лиги наций

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