Бернарду Силва – лучший игрок Лиги наций

Сборная Португалии обыграла в финале Лиги наций Голландию (1:0) и стала победителем турнира.
Лучшим игроком Лиги наций признан полузащитник португальцев Бернарду Силва. Он забил один гол и сделал две результативные передачи в пяти матчах.
Нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив три гола.
- Бернарду Силва был признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в минувшем розыгрыше АПЛ.
- Португалец перешел в английский клуб в 2017 году из «Монако».
Португалия выиграла Лигу наций, но вся борьба за выход на Евро впереди. В стыки может попасть Россия
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— UEFA Nations League (@UEFAEURO) 9 июня 2019 г.