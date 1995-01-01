Рондон – лучший бомбардир в истории сборной Венесуэлы

Сборная Венесуэлы в эти минуты крупно обыгрывает США (3:0 после первого тайма) в рамках товарищеского матча.

Два гола на свой счет записал нападающий Саломон Рондон.

29-летний форвард забил 29 голов за Венесуэлу и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В прошедшем сезоне Рондон выступал на правах аренды за «Ньюкасл» и забил 11 голов. Права на игрока принадлежат «Вест Бромвичу».

С 2012 по 2014 годы футболист играл в России за «Рубин», с 2014-го по 2015-й – за «Зенит».

Рондон поучаствовал в 44% голов «Ньюкасла» в сезоне. Это лучший показатель за 15 лет