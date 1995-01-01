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    Рондон – лучший бомбардир в истории сборной Венесуэлы

    Сборная Венесуэлы в эти минуты крупно обыгрывает США (3:0 после первого тайма) в рамках товарищеского матча.

    Два гола на свой счет записал нападающий Саломон Рондон.

    29-летний форвард забил 29 голов за Венесуэлу и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

    • В прошедшем сезоне Рондон выступал на правах аренды за «Ньюкасл» и забил 11 голов. Права на игрока принадлежат «Вест Бромвичу».
    • С 2012 по 2014 годы футболист играл в России за «Рубин», с 2014-го по 2015-й – за «Зенит».

    Рондон поучаствовал в 44% голов «Ньюкасла» в сезоне. Это лучший показатель за 15 лет

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +914

      lek! 36 минут назад

      Зенит сплавил такого игрока .

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