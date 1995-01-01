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    Mirror: Моуринью готов к переговорам с «Ньюкаслом»

    Ранее сообщалось, что в случае смены владельца клуба новым главным тренером «Ньюкасла» может стать Жозе Моуринью. По информации Mirror, португалец готов к переговорам с английским клубом.

    Другим претендентом на тренера является сборная Бразилии. Вопрос о назначении в Южную Америку будут решать после выступления бразильцев на Кубке Америки.

    • Моуринью с зимы находится без тренерской работы (последний клуб – «Манчестер Юнайтед»).
    • Главное достижение в карьере – две победы в Лиге чемпионов (с «Порту» и «Интером»).
    • «Ньюкасл» в последнем сезоне АПЛ занял 13 место.

    Источник: Mirror

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