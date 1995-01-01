Mirror: Моуринью готов к переговорам с «Ньюкаслом»

Ранее сообщалось, что в случае смены владельца клуба новым главным тренером «Ньюкасла» может стать Жозе Моуринью. По информации Mirror, португалец готов к переговорам с английским клубом.

Другим претендентом на тренера является сборная Бразилии. Вопрос о назначении в Южную Америку будут решать после выступления бразильцев на Кубке Америки.