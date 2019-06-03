Daily Mail: будущий владелец «Ньюкасла» хочет пригласить Моуринью или Венгера

Моуриньо никогда ничего не строил - он из очень хорошей команды делал ее чуть лучше, а из просто хорошей никогда не делал очень хорошей. Арсен Венгер вообще никак не понятен - он много лет тренировал только одну команду, так что как скажется смена - это риск, тем более, что Ньюкасл при полном отсутствии игроков даже среднего уровня показывает игру лучшую чем команды с гораздо лучшим подборов игроков - и это конкретная заслуга Бенитеса. Убирать его и менять на Моуриньо и на Веннера - глупость!
Шейх Халид бин Заед Аль Нехайан, который близок к приобретению контрольного пакета акций «Ньюкасла», задумался о смене главного тренера команды.
Сейчас «Ньюкасл» возглавляет Рафаэль Бенитес, однако, как сообщает Daily Mail, будущий владелец клуба рассматривает вариант с увольнением испанца.
Шейх хочет видеть на этом посту Жозе Моуринью или Арсена Венгера. Оба специалиста сейчас безработные.
Ранее француз, тренировавший с 1996 по 2018 год «Арсенал», утверждал, что не будет работать с другой командой из АПЛ.
Что касается португальца, которого в декабре уволили из «Манчестер Юнайтед», то он открыт для любых предложений.