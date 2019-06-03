Daily Mail: будущий владелец «Ньюкасла» хочет пригласить Моуринью или Венгера

Шейх Халид бин Заед Аль Нехайан, который близок к приобретению контрольного пакета акций «Ньюкасла», задумался о смене главного тренера команды.

Сейчас «Ньюкасл» возглавляет Рафаэль Бенитес, однако, как сообщает Daily Mail, будущий владелец клуба рассматривает вариант с увольнением испанца.

Шейх хочет видеть на этом посту Жозе Моуринью или Арсена Венгера. Оба специалиста сейчас безработные.

Ранее француз, тренировавший с 1996 по 2018 год «Арсенал», утверждал, что не будет работать с другой командой из АПЛ.

Что касается португальца, которого в декабре уволили из «Манчестер Юнайтед», то он открыт для любых предложений.