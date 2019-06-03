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    Daily Mail: будущий владелец «Ньюкасла» хочет пригласить Моуринью или Венгера

    Шейх Халид бин Заед Аль Нехайан, который близок к приобретению контрольного пакета акций «Ньюкасла», задумался о смене главного тренера команды.

    Сейчас «Ньюкасл» возглавляет Рафаэль Бенитес, однако, как сообщает Daily Mail, будущий владелец клуба рассматривает вариант с увольнением испанца.

    Шейх хочет видеть на этом посту Жозе Моуринью или Арсена Венгера. Оба специалиста сейчас безработные.

    Ранее француз, тренировавший с 1996 по 2018 год «Арсенал», утверждал, что не будет работать с другой командой из АПЛ.

    Что касается португальца, которого в декабре уволили из «Манчестер Юнайтед», то он открыт для любых предложений.

    Источник: Daily Mail

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    03.06.2019 11:18
    Комментарии8
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      Рейтинг: +118

      JackBruce 3 часа назад

      Моуриньо никогда ничего не строил - он из очень хорошей команды делал ее чуть лучше, а из просто хорошей никогда не делал очень хорошей. Арсен Венгер вообще никак не понятен - он много лет тренировал только одну команду, так что как скажется смена - это риск, тем более, что Ньюкасл при полном отсутствии игроков даже среднего уровня показывает игру лучшую чем команды с гораздо лучшим подборов игроков - и это конкретная заслуга Бенитеса. Убирать его и менять на Моуриньо и на Веннера - глупость!

      0
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      Рейтинг: +373

      OBOLEV 11 часов назад

      Было бы интересно если Жозе встал у руля. Дали бы ему условный бюджет Эвертона.
      И он смог построить что то эдакое. Конечно с Сити и Ливером сложно. Но с другими можно и посоперничать.

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      Рейтинг: +388

      Tyler_Stark 13 часов назад

      Венгер вряд ли будет в АПЛ тренировать, уж очень дорог ему Арсенал

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      Рейтинг: +373

      OBOLEV > Tyler_Stark 11 часов назад

      Дело в том что есть такое понятие как гордость и самолюбие. В последние энное количество лет Венгер уже сильно стагнировал, а тут есть шанс показать, что он еще чего то стоит. ( Раз топы не приглашают значит не верят в него)

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      Рейтинг: +78

      BRAZILES 13 часов назад

      моуринье небудет тренировать ньюкасл ----это не его уровень ему нужен клуб лидер своего чемпионата который может и без тренера выиграть чемпионат своей страны ------он же засранец ОСОБЕННЫЙ

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      Рейтинг: +737

      Derzkiy1 14 часов назад

      Намечается прибавление ещё одной крутой английской команды ?)

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      Рейтинг: +486

      tilvan > Derzkiy1 12 часов назад

      скорее будет очередная малага

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      Рейтинг: +373

      OBOLEV > tilvan 11 часов назад

      Если бы денежки не кончились, то малага могла бы стать 4 силой ) Команда то была интересная....

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