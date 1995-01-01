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    Куртуа – Азару: «Добро пожаловать в лучший клуб мира»

    Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поприветствовал своего партнера по национальной команде Эдена Азара, который накануне стал игроком мадридского клуба.

    «Добро пожаловать в лучший клуб мира!» – написал Куртуа в твиттере, прикрепив совместную фотографию с Азаром.

    • По данным The Telegraph, «Реал» заплатит за вингера 130 миллионов фунтов с учетом бонусов.
    • Стороны заключили контракт до 2024 года.
    • Куртуа и Азар ранее вместе выступали в составе «Челси».

    «Челси» никогда не проигрывал дома, если забивал Азар. Работало во всех турнирах

    Источник: Твиттер Тибо Куртуа

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