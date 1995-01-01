Куртуа – Азару: «Добро пожаловать в лучший клуб мира»

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поприветствовал своего партнера по национальной команде Эдена Азара, который накануне стал игроком мадридского клуба.
«Добро пожаловать в лучший клуб мира!» – написал Куртуа в твиттере, прикрепив совместную фотографию с Азаром.
- По данным The Telegraph, «Реал» заплатит за вингера 130 миллионов фунтов с учетом бонусов.
- Стороны заключили контракт до 2024 года.
- Куртуа и Азар ранее вместе выступали в составе «Челси».
«Челси» никогда не проигрывал дома, если забивал Азар. Работало во всех турнирах
Bienvenido al mejor club del mundo!!! @hazardeden10 @realmadrid pic.twitter.com/bDjo5szisD— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 7 июня 2019 г.