Талисмана больше нет.

Эден Азар все-таки перешел из «Челси» в «Реал». Морально все фанаты «Челси» с этим уже смирились, но все равно до последнего надеялись на срыв трансфера. За семь лет в Лондоне Азар стал большой звездой и выиграл почти все. Для коллекции не хватило только Лиги чемпионов, но за ней Азар пойдет уже в Мадриде.

Культ Азара хорошо работал для болельщиков, а он сам слишком сильно полюбил «Стэмфорд Бридж». Азар даже поучаствовал в представлении новой формы на сезон-2019/20, на которую нанесен узор с частями домашней арены «Челси». Обычно к таким презентациям не допускают игроков, которым прогнозируют летний уход из команды.

«Стэмфорд Бридж» – наш дом, где создано множество воспоминаний. Когда мы выходим на поле перед фанатами, все сразу встает на свои места. Здорово, что мы можем отдать должное такому стадиону через форму», – рассказывал Азар. Для него с этим стадионом связано много хорошего, но главное – важные голы. По ним у «Челси» получилась просто идеальная статистика.

«Стэмфорд Бридж». Гол Азара. Победа

В АПЛ такой расклад почти всегда срабатывал. Азар забивал голы в 42 домашних матчах чемпионата: из них «Челси» выиграл 37 и еще 5 сыграл вничью. Сам Азар отличился в них 53 раза. Да, все правильно: за семь сезонов АПЛ «Челси» не проиграл ни одной домашней игры с голами Азара.

Смотрите раскладку по сезонам (учитываются только мячи Азара в домашних играх чемпионата).

2012/13: 5 побед, 1 ничья, 6 голов.

2013/14: 6 побед, 1 ничья, 10 голов.

2014/15: 9 побед, 9 голов.

2015/16: 1 ничья, 1 гол.

2016/17: 10 побед, 12 голов.

2017/18: 2 победы, 4 гола

2018/19: 5 побед, 2 ничьи, 11 голов

В матчах Кубка Англии Азар всего раз забивал на «Стэмфорд Бридж». Тот матч получился результативным и победным – в феврале 2016-го «Челси» разгромил «Ман Сити» (5:1).

Отдельная история – Кубок английской лиги. Там Азар отметился голом в матче с «МЮ» еще в октябре 2012 года. Он реализовал пенальти, а игра перешла в дополнительное время и завершилась со счетом 5:4 в пользу «Челси». Потом Азар обходился без голов на «Стэмфорде» в Кубке лиги аж до этого сезона, зато тут забил в двух матчах – с «Борнмутом» (1:0) и «Тоттенхэмом» (2:1, 4:2 пен).

Статистика распространяется и на Лигу чемпионов: 1 победа, 2 ничьи в матчах на «Стэмфорде» с голами Азара. Тут есть одна поправка по номинальной ничьей с «ПСЖ» (2:2). Тогда «Челси» вылетел из-за лишнего гостевого гола французов. В Лиге Европы Азар забивал на «Стэмфорде» в сезоне-2012/13, когда спас «Челси» от поражения в матче со «Спартой».

Получается, что «Челси» не проиграл на «Стэмфорд Бридж» ни одного из 50 матчей, где забивал Азар. Ушел непобежденным.

Вот так Азар выиграл свой последний трофей в «Челси»:

Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул

Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой