Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    «Челси» никогда не проигрывал дома, если забивал Азар. Работало во всех турнирах


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 02:15
    Талисмана больше нет.

    Эден Азар все-таки перешел из «Челси» в «Реал». Морально все фанаты «Челси» с этим уже смирились, но все равно до последнего надеялись на срыв трансфера. За семь лет в Лондоне Азар стал большой звездой и выиграл почти все. Для коллекции не хватило только Лиги чемпионов, но за ней Азар пойдет уже в Мадриде.

    Культ Азара хорошо работал для болельщиков, а он сам слишком сильно полюбил «Стэмфорд Бридж». Азар даже поучаствовал в представлении новой формы на сезон-2019/20, на которую нанесен узор с частями домашней арены «Челси». Обычно к таким презентациям не допускают игроков, которым прогнозируют летний уход из команды.

    «Стэмфорд Бридж» – наш дом, где создано множество воспоминаний. Когда мы выходим на поле перед фанатами, все сразу встает на свои места. Здорово, что мы можем отдать должное такому стадиону через форму», – рассказывал Азар. Для него с этим стадионом связано много хорошего, но главное – важные голы. По ним у «Челси» получилась просто идеальная статистика.

    «Стэмфорд Бридж». Гол Азара. Победа

    В АПЛ такой расклад почти всегда срабатывал. Азар забивал голы в 42 домашних матчах чемпионата: из них «Челси» выиграл 37 и еще 5 сыграл вничью. Сам Азар отличился в них 53 раза. Да, все правильно: за семь сезонов АПЛ «Челси» не проиграл ни одной домашней игры с голами Азара.

    Смотрите раскладку по сезонам (учитываются только мячи Азара в домашних играх чемпионата).

    2012/13: 5 побед, 1 ничья, 6 голов.
    2013/14: 6 побед, 1 ничья, 10 голов.
    2014/15: 9 побед, 9 голов.
    2015/16: 1 ничья, 1 гол.
    2016/17: 10 побед, 12 голов.
    2017/18: 2 победы, 4 гола
    2018/19: 5 побед, 2 ничьи, 11 голов

    В матчах Кубка Англии Азар всего раз забивал на «Стэмфорд Бридж». Тот матч получился результативным и победным – в феврале 2016-го «Челси» разгромил «Ман Сити» (5:1).

    Отдельная история – Кубок английской лиги. Там Азар отметился голом в матче с «МЮ» еще в октябре 2012 года. Он реализовал пенальти, а игра перешла в дополнительное время и завершилась со счетом 5:4 в пользу «Челси». Потом Азар обходился без голов на «Стэмфорде» в Кубке лиги аж до этого сезона, зато тут забил в двух матчах – с «Борнмутом» (1:0) и «Тоттенхэмом» (2:1, 4:2 пен).

    Статистика распространяется и на Лигу чемпионов: 1 победа, 2 ничьи в матчах на «Стэмфорде» с голами Азара. Тут есть одна поправка по номинальной ничьей с «ПСЖ» (2:2). Тогда «Челси» вылетел из-за лишнего гостевого гола французов. В Лиге Европы Азар забивал на «Стэмфорде» в сезоне-2012/13, когда спас «Челси» от поражения в матче со «Спартой».

    Получается, что «Челси» не проиграл на «Стэмфорд Бридж» ни одного из 50 матчей, где забивал Азар. Ушел непобежденным.

    Вот так Азар выиграл свой последний трофей в «Челси»:

    Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул

    Давайте честно: этот финал ЛЕ – отстой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Челси»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71515
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru