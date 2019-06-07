«Реал» объявил о трансфере Азара

Полузащитник Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Контракт рассчитан до 2024 года. Презентация игрока пройдет 13 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу».