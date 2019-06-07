«Реал» объявил о трансфере Азара

Поживем увидим будет ли он так зажигать и в Реале
Полузащитник Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Контракт рассчитан до 2024 года. Презентация игрока пройдет 13 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- По информации The Telegraph, «Реал» заплатил за футболиста около 100 миллионов евро. Еще 47 миллионов испанский клуб выплатит в качестве бонусов.
- Азар выступал за «Челси» с 2012 года. В составе лондонцев полузащитник провел 352 матча, в которых забил 110 голов.
- Бельгиец – чемпион Франции, двукратный чемпион Англии, победитель Лиги Европы и бронзовый призер ЧМ-2018.