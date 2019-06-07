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    «Реал» объявил о трансфере Азара

    Полузащитник Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

    Контракт рассчитан до 2024 года. Презентация игрока пройдет 13 июня на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    • По информации The Telegraph, «Реал» заплатил за футболиста около 100 миллионов евро. Еще 47 миллионов испанский клуб выплатит в качестве бонусов.
    • Азар выступал за «Челси» с 2012 года. В составе лондонцев полузащитник провел 352 матча, в которых забил 110 голов.
    • Бельгиец – чемпион Франции, двукратный чемпион Англии, победитель Лиги Европы и бронзовый призер ЧМ-2018.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    07.06.2019 23:05
    Комментарии9
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      Рейтинг: +42

      Mr.R.D 7 минут назад

      Поживем увидим будет ли он так зажигать и в Реале

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      Grizli4G 33 минуты назад

      Удачи Эдену! Зидан его заставит играть еще лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1254

      ухоженный крокодил 38 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думаю это провал для Реала. Парень себя изжил.
      Можете минусовать, но я бы его и в Зенит не захотел.

      -4
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      Рейтинг: +756

      Den Bull 44 минуты назад

      Серьёзное укрепление!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +774

      Derzkiy1 1 час назад

      Наконец то Реал проснулся ! Надеюсь эти трансферы разминка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Artemka444 1 час назад

      интересно интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GSmall 1 час назад

      Если Мбаппе ещё возьмут,то в следующие 3 года лч снова у Реала

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6049

      Skull_Boy 1 час назад

      Смешно будет, если по стопам Бейла пойдет

      3
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      Рейтинг: +513

      alexidj 1 час назад

      Свершилось!

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