The Telegraph: «Челси» и «Реал» согласовали переход Азара за 100 миллионов плюс 47 миллионов бонусов

«Реал» достиг договоренности с «Челси» по трансферу полузащитника Эдена Азара.

По информации The Telegraph, общая сумма сделки составит 130 миллионов фунтов стерлингов (147 миллионов евро).

Изначально мадридцы заплатят за 28-летнего футболиста 88 миллионов фунтов (100 миллионов евро). Остальную часть лондонцы получат в виде бонусов за достижения бельгийца, прописанные в договоре. При этом издание отмечает, что данные бонусы будут легко выполнимы.