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    The Telegraph: «Челси» и «Реал» согласовали переход Азара за 100 миллионов плюс 47 миллионов бонусов

    «Реал» достиг договоренности с «Челси» по трансферу полузащитника Эдена Азара.

    По информации The Telegraph, общая сумма сделки составит 130 миллионов фунтов стерлингов (147 миллионов евро).

    Изначально мадридцы заплатят за 28-летнего футболиста 88 миллионов фунтов (100 миллионов евро). Остальную часть лондонцы получат в виде бонусов за достижения бельгийца, прописанные в договоре. При этом издание отмечает, что данные бонусы будут легко выполнимы.

    • Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.
    • В составе лондонцев хавбек стал двукратным чемпионом Англии и дважды выиграл Лигу Европы.

    Источник: The Telegraph

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    06.06.2019 17:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +905

      VVadic 6 июня 2019, 21:29

      Ну и лохи, Челси нагнул лохов через колено. Ну ещё годик подождать, вот ведь неудачники...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > VVadic 7 июня 2019, 10:15

      Им перестройка сейчас нужна, а в 29.5 лет, спустя непонятный год будет совсем другая история. Хотя цифры пугают за однолетний контракт.

      0
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      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский 6 июня 2019, 19:28

      если там запиваны трофеи для команды, то не факт что легко, а если личные достижения, то может выгоднее на лавке мариновать с командами послабже.

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 июня 2019, 18:31

      Рома бизнес ведет круто

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 6 июня 2019, 18:30

      Выгодная сделка прежде всего для Челси!

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 июня 2019, 18:23

      не плохо !

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