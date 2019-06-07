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    The Telegraph оценивает переход Азара в «Реал» в 130 миллионов. Это рекордная сумма для мадридского клуба

    «Реал» объявил о переходе полузащитника Эдена Азара из «Челси». Сумма трансфера составит 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов, сообщает The Telegraph. Фиксированная сумма перехода оценивается в 88,5 миллиона, остальные деньги английский клуб получит в виде бонусов.

    По информации источника, условия, при которых «Челси» получит бонусы, легко выполнимы. Поэтому англичане уверены, что получат дополнительные деньги за трансфер.

    Трансфер Азара в «Реал» стал самым дорогим в истории мадридского клуба. Предыдущий рекорд принадлежал Гарету Бэйлу, в 2013 году он перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» за 85,3 миллиона фунтов стерлингов.

    Также переход Азара – самый дорогой трансфер с участием английского клуба:

    1. Эден Азар – из «Челси» в «Реал» за 130 миллионов фунтов стерлингов.
    2. Фелиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» за 106,4 миллиона.
    3. Поль Погба – из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 89 миллионов.
    4. Гарет Бэйл – из «Тоттенхэма» в «Реал» за 85,3 миллиона.
    5. Криштиану Роналду – «Манчестер Юнайтед» в «Реал» за 80 миллионов.

    Азар выступал за «Челси» с 2012 года. В составе лондонцев полузащитник провел 352 матча, в которых забил 110 голов.

    Источник: The Telegraph

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