Товарищеские матчи. Аргентина и Уругвай добились разгромных побед

В ночь на субботу состоялись два товарищеских матча с участием национальных сборных.

Уругвай одержал разгромную победу над Панамой со счетом 3:0. Еще крупнее выиграла Аргентина – 5:1 в поединке с Никарагуа. В активе Лионеля Месси два забитых гола.

Уругвай – Панама – 3:0

Голы: 1:0 – Макси Гомес, 19; 2:0 – Суарес, 69; 3:0 – Вальверде, 79.

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Лаксальт, Нандес (Перейро, 75), Лодейро (Кавани, 64), Бентанкур (Торрейра, 56), Весино (Вальверде, 46), де Арраскаэта (Родригес, 75), Макси Гомес (Суарес, 63).

Аргентина – Никарагуа – 5:1

Голы: 1:0 – Месси, 37; 2:0 – Месси, 38; 3:0 – Мартинес, 63; 4:0 – Мартинес, 73; 5:0 – Перейра, 81; 5:1 – Баррера (с пенальти), 90.

Аргентина: Армани, Саравия, Отаменди, Фойт (Фунес Мори, 73), Акунья (де Пауль, 62), Паредес, Ло Чельсо, Родригес (Тальяфико, 56), Агуэро (Мартинес, 46), Месси (Дибала, 46), Суарес (Перейра, 57).