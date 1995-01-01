Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Товарищеские матчи. Аргентина и Уругвай добились разгромных побед

    В ночь на субботу состоялись два товарищеских матча с участием национальных сборных.

    Уругвай одержал разгромную победу над Панамой со счетом 3:0. Еще крупнее выиграла Аргентина – 5:1 в поединке с Никарагуа. В активе Лионеля Месси два забитых гола.

    Уругвай – Панама – 3:0

    Голы: 1:0 – Макси Гомес, 19; 2:0 – Суарес, 69; 3:0 – Вальверде, 79.

    Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Лаксальт, Нандес (Перейро, 75), Лодейро (Кавани, 64), Бентанкур (Торрейра, 56), Весино (Вальверде, 46), де Арраскаэта (Родригес, 75), Макси Гомес (Суарес, 63).

    Аргентина – Никарагуа – 5:1

    Голы: 1:0 – Месси, 37; 2:0 – Месси, 38; 3:0 – Мартинес, 63; 4:0 – Мартинес, 73; 5:0 – Перейра, 81; 5:1 – Баррера (с пенальти), 90.

    Аргентина: Армани, Саравия, Отаменди, Фойт (Фунес Мори, 73), Акунья (де Пауль, 62), Паредес, Ло Чельсо, Родригес (Тальяфико, 56), Агуэро (Мартинес, 46), Месси (Дибала, 46), Суарес (Перейра, 57).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71529
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru