Саутгейт: «Поражение от Голландии – полезный опыт для нас»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от полуфинала Лиги наций против сборной Голландии (1:3 – доп. вр).

«Это был невероятный вечер. Уверен, что поражение от Голландии – полезный опыт для нас. Мы многому научились в матче против команды мирового уровня. Голландцы вынудили нас решать проблемы, с которыми мы прежде не сталкивались.

Мы пропустили необязательные мячи. У нас были возможности оторваться по счету, но мы не воспользовались ими. На 85-й минуте ты думаешь, что твоя команда забила и сделала большой шаг к победе, но вместо этого получаешь отмененный гол, а затем пропускаешь в свои ворота. Второй гол в наши ворота просто убил команду», – заявил Саутгейт.