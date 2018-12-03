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    Саутгейт: «Поражение от Голландии – полезный опыт для нас»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от полуфинала Лиги наций против сборной Голландии (1:3 – доп. вр).

    «Это был невероятный вечер. Уверен, что поражение от Голландии – полезный опыт для нас. Мы многому научились в матче против команды мирового уровня. Голландцы вынудили нас решать проблемы, с которыми мы прежде не сталкивались.

    Мы пропустили необязательные мячи. У нас были возможности оторваться по счету, но мы не воспользовались ими. На 85-й минуте ты думаешь, что твоя команда забила и сделала большой шаг к победе, но вместо этого получаешь отмененный гол, а затем пропускаешь в свои ворота. Второй гол в наши ворота просто убил команду», – заявил Саутгейт.

    • Финал Лиги наций Португалия – Голландия состоится 9 июня в Порту.
    • Начало матча в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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