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    Кейн: «Мы были в нескольких дюймах от победы, но просто не повезло»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о причинах поражения в полуфинальном матче Лиги наций против сборной Голландии. Англичане уступили в дополнительное время (1:3).

    «После перерыва мы подсели. Оправились, когда пропустили ответный гол и вынуждены были идти вперед. Сегодня у нас не получилось, мы знаем, что было много ошибок. Но как команда мы достаточно хороши, чтобы играть против сборных любого уровня.

    Гарет Саутгейт принимает решения, и мы его поддерживаем. Мы были в нескольких дюймах от победы, но просто не повезло. Мы допустили пару ошибок, отдав мяч соперникам слишком легко. Они прессинговали нас достаточно высоко. Это будет полезным опытом для нас. Сегодня игра пошла не по нашему плану, но, верю, что скоро будет по-другому», – заявил Кейн.

    • Финал Лиги наций Португалия – Голландия состоится 9 июня в Порту.
    • Начало матча в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +356

      Hala Madrid 1 час назад

      Смени команду, если хочешь реальных трофеев.

      0
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      Рейтинг: +2939

      ivan-football-fan 2 часа назад

      Гаррик, везёт тому, кто везёт!)))
      Тебе не кажется странным, что вашей банде всё почему-то везде "немног не везёт"? В финале ЛЧ, здесь....?)))

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      Рейтинг: +126

      JackBruce 2 часа назад

      Не будет по-другому, пока тренер Саутгейт. Нельзя назначать тренером человека, который все время был помощником. Хорошее поколение игроков и плохой тренер - очень жаль.

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