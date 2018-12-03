Кейн: «Мы были в нескольких дюймах от победы, но просто не повезло»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о причинах поражения в полуфинальном матче Лиги наций против сборной Голландии. Англичане уступили в дополнительное время (1:3).

«После перерыва мы подсели. Оправились, когда пропустили ответный гол и вынуждены были идти вперед. Сегодня у нас не получилось, мы знаем, что было много ошибок. Но как команда мы достаточно хороши, чтобы играть против сборных любого уровня.

Гарет Саутгейт принимает решения, и мы его поддерживаем. Мы были в нескольких дюймах от победы, но просто не повезло. Мы допустили пару ошибок, отдав мяч соперникам слишком легко. Они прессинговали нас достаточно высоко. Это будет полезным опытом для нас. Сегодня игра пошла не по нашему плану, но, верю, что скоро будет по-другому», – заявил Кейн.