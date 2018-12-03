Де Йонг: «Если не проследим за Роналду, он выиграет финал»

Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг поделился эмоциями от победы над сборной Англии.

Голландцы вышли в финал Лиги наций, обыграв соперника в дополнительное время – 3:1.

«В перерыве Рональд Куман дал установку, чтобы мы продолжали давить. У них было много свободного пространства между линиями, но нам было необходимо улучшить работу с мячом в третьей зоне.

Мы все играем друг за друга и не привыкли сдаваться. Это не первый случай, когда мы добываем победу, по ходу проигрывая.

Я немного смотрел их матч против Швейцарии. Криштиану Роналду выиграл матч с Швейцарией. Если не проследим за ним, то он выиграет и нас», – заявил голландец.