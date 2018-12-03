Куман – о матче с Португалией: «Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет сделать»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций против Португалии.

«В воскресенье нас ждет удивительный вызов. Мне показалось, что Швейцария была лучше Португалии, но Роналду снова доказал, что он невероятный игрок. Нам нужно держать мяч в матче с Португалией. Если мяч будет у нас, то Роналду ничего не сможет сделать. Я не говорю, что мы лучше их, но если сыграем так, как умеем, то сможем победить», – сказал Куман.