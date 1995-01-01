Дармиан может перейти в «Валенсию» из «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Матео Дармиан может перейти в «Валенсию». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Italia. По информации источника, представители игрока уже встретились с «Валенсией» и обсудили трансфер.

Ранее футболистом интересовались «Рома», «Интер» и «Ювентус».