Дармиан может перейти в «Валенсию» из «МЮ»

я забыл уже, что он есть
Защитник «Манчестер Юнайтед» Матео Дармиан может перейти в «Валенсию». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Italia. По информации источника, представители игрока уже встретились с «Валенсией» и обсудили трансфер.
Ранее футболистом интересовались «Рома», «Интер» и «Ювентус».
- Дармиан перешел в «МЮ» из «Торино» в 2015 году за 18 миллионов фунтов стерлингов.
- Английский клуб запрашивает около 10 миллионов за игрока.
- В прошедшем сезоне Дамиан провел шесть матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.