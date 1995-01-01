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    Дармиан может перейти в «Валенсию» из «МЮ»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Матео Дармиан может перейти в «Валенсию». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Italia. По информации источника, представители игрока уже встретились с «Валенсией» и обсудили трансфер.

    Ранее футболистом интересовались «Рома», «Интер» и «Ювентус».

    • Дармиан перешел в «МЮ» из «Торино» в 2015 году за 18 миллионов фунтов стерлингов.
    • Английский клуб запрашивает около 10 миллионов за игрока.
    • В прошедшем сезоне Дамиан провел шесть матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7151

      Cules2013 8 минут назад

      я забыл уже, что он есть

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