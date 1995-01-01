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    Агент Буффона: «Джиджи не перестанет играть. Он хочет взять пару дней отдыха и поговорить с семьей о будущем»

    Сильвано Мартина, агент вратаря Джанлуиджи Буффона, рассказал о планах своего клиента.

    «Джиджи не перестанет играть. Сегодня мы встретились с «ПСЖ» и решили, что разойтись будет для нас правильным решением. Мой клиент сказал мне, что хочет взять пару дней отдыха, чтобы поговорить с семьей о будущем.

    После объявления об уходе мой телефон разрывался от звонков, но никакого решения все еще нет.

    «Парма»? Кроме «Ювентуса», у Буффона в сердце есть «Каррарезе» (команда из родного города), «Дженоа» и «Лацио», – сказал Мартина.

    • Сегодня «ПСЖ» объявил об уходе вратаря из клуба.
    • Он выступал за парижан с лета 2018 года.

    Источник: Cittaceleste

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