Агент Буффона: «Джиджи не перестанет играть. Он хочет взять пару дней отдыха и поговорить с семьей о будущем»

Сильвано Мартина, агент вратаря Джанлуиджи Буффона, рассказал о планах своего клиента.

«Джиджи не перестанет играть. Сегодня мы встретились с «ПСЖ» и решили, что разойтись будет для нас правильным решением. Мой клиент сказал мне, что хочет взять пару дней отдыха, чтобы поговорить с семьей о будущем.

После объявления об уходе мой телефон разрывался от звонков, но никакого решения все еще нет.

«Парма»? Кроме «Ювентуса», у Буффона в сердце есть «Каррарезе» (команда из родного города), «Дженоа» и «Лацио», – сказал Мартина.