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    Лига наций. Португалия обыграла Швейцарию в полуфинале, Роналду забил три гола

    Португалия обыграла Швейцарию в полуфинале Лиги наций со счетом 3:1. Три гола забил форвард Криштиану Роналду.

    Португалия вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары ГолландияАнглия.

    Лига наций. Лига А. 1/2 финала

    Португалия – Швейцария – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 25; 1:1 – Родригес (с пенальти), 57; 2:1 – Роналду, 88; 3:1 – Роналду, 90.

    Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе (Фонте, 63), Диаш, Геррейро, Фернандеш (Моутиньо, 90+1), Карвилью, Невеш, Силва, Феликс (Гуэдеш, 70), Роналду.

    Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканжи, Шер, Мбабу, Цубер (Штеффен, 83), Фройлер (Дрмич, 89), Джака, Закария (Фернандес, 71), Шакири, Сеферович.

    Предупреждения: нет – Джака, 67; Шер, 68; Шакири, 84.

    Календарь Лиги A

    Источник: «Бомбардир»

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    05.06.2019 23:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +589

      petr69 20 минут назад

      Лет 5-6 еще поиграет наверное

      0
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      Рейтинг: +769

      Derzkiy1 47 минут назад

      Криш красава !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9632

      Garrincha58 1 час назад

      пусть Месси учится как надо играть за сборную

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +981

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Вот он , Роналду !!! Хет трик !!!
      Пусть все хейтеры засунут свои поганые языки себе в задницу.))

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