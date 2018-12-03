Лига наций. Португалия обыграла Швейцарию в полуфинале, Роналду забил три гола

Португалия обыграла Швейцарию в полуфинале Лиги наций со счетом 3:1. Три гола забил форвард Криштиану Роналду.

Португалия вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары Голландия – Англия.

Лига наций. Лига А. 1/2 финала

Португалия – Швейцария – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 25; 1:1 – Родригес (с пенальти), 57; 2:1 – Роналду, 88; 3:1 – Роналду, 90.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе (Фонте, 63), Диаш, Геррейро, Фернандеш (Моутиньо, 90+1), Карвилью, Невеш, Силва, Феликс (Гуэдеш, 70), Роналду.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканжи, Шер, Мбабу, Цубер (Штеффен, 83), Фройлер (Дрмич, 89), Джака, Закария (Фернандес, 71), Шакири, Сеферович.

Предупреждения: нет – Джака, 67; Шер, 68; Шакири, 84.

Календарь Лиги A