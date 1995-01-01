Инсинье: «Переход Сарри в «Ювентус» будет предательством для неаполитанцев»

Проблема в разнице подходов. Для большинства футболистов и тренеров играть за какой-то клуб это работа. Для них сменить Наполи на Ювентус это как для программиста сменить Google на Apple.
Для болельщиков футбол - своего рода религия. И здесь совершенно другая система ценностей.
Если по адеквату, то я не вижу ничего плохого в этом переходе. Я понимаю негатив, если бы он напрямую перешёл из Наполи в Юве. То есть, по факту он оставил бы свою команду, чтобы работать на благо злейшего врага. Но когда ты уже успел поработать в другом клубе, в бывшей команде уже твоё место занято - что ты должен делать? Сарри в этом плане прав: нельзя изменить жене, с которой ты развёлся.
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье высказал точку зрения по поводу того, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус».
С 2015-г по 2018 год Сарри тренировал неаполитанский клуб.
«Эти слухи вызывают у меня недовольство. Он сделал очень многое для нас, игроков, и всех людей Неаполя.
Он также профессионал, но выбор в пользу «Ювентуса» будет болезненным: для нас, неаполитанцев, это станет предательством, когда об этом объявят официально», – сказал Исинье.
- Ранее СМИ сообщили, что 60-летний тренер близок к назначению в «Ювентус».
- Под руководством Сарри «Наполи» дважды стал вице-чемпионом Италии и один раз занял в Сери А третье место.
Сарри – о работе в «Ювентусе» после «Наполи»: «Нужно ли оставаться верным жене, с которой ты развелся?»
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