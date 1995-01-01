Инсинье: «Переход Сарри в «Ювентус» будет предательством для неаполитанцев»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье высказал точку зрения по поводу того, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус».

С 2015-г по 2018 год Сарри тренировал неаполитанский клуб.

«Эти слухи вызывают у меня недовольство. Он сделал очень многое для нас, игроков, и всех людей Неаполя.

Он также профессионал, но выбор в пользу «Ювентуса» будет болезненным: для нас, неаполитанцев, это станет предательством, когда об этом объявят официально», – сказал Исинье.

Ранее СМИ сообщили, что 60-летний тренер близок к назначению в «Ювентус».

Под руководством Сарри «Наполи» дважды стал вице-чемпионом Италии и один раз занял в Сери А третье место.

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