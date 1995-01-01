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    Инсинье: «Переход Сарри в «Ювентус» будет предательством для неаполитанцев»

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье высказал точку зрения по поводу того, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус».

    С 2015-г по 2018 год Сарри тренировал неаполитанский клуб.

    «Эти слухи вызывают у меня недовольство. Он сделал очень многое для нас, игроков, и всех людей Неаполя.

    Он также профессионал, но выбор в пользу «Ювентуса» будет болезненным: для нас, неаполитанцев, это станет предательством, когда об этом объявят официально», – сказал Исинье.

    • Ранее СМИ сообщили, что 60-летний тренер близок к назначению в «Ювентус».
    • Под руководством Сарри «Наполи» дважды стал вице-чемпионом Италии и один раз занял в Сери А третье место.

    Сарри – о работе в «Ювентусе» после «Наполи»: «Нужно ли оставаться верным жене, с которой ты развелся?»

    Football Italia: Сарри прилетел в Милан для переговоров с «Ювентусом»

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1206

      Torvald64 33 минуты назад

      Проблема в разнице подходов. Для большинства футболистов и тренеров играть за какой-то клуб это работа. Для них сменить Наполи на Ювентус это как для программиста сменить Google на Apple.
      Для болельщиков футбол - своего рода религия. И здесь совершенно другая система ценностей.

      Если по адеквату, то я не вижу ничего плохого в этом переходе. Я понимаю негатив, если бы он напрямую перешёл из Наполи в Юве. То есть, по факту он оставил бы свою команду, чтобы работать на благо злейшего врага. Но когда ты уже успел поработать в другом клубе, в бывшей команде уже твоё место занято - что ты должен делать? Сарри в этом плане прав: нельзя изменить жене, с которой ты развёлся.

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      Рейтинг: +1468

      Ubuntu 57 минут назад

      Переход Конте в Интер - это предательство. Переход Сарри в Ювентус - рабочий момент

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