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    Сарри – о работе в «Ювентусе» после «Наполи»: «Нужно ли оставаться верным жене, с которой ты развелся?»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намекнул, что может вернуться в Италию. Он объяснил, почему возможный переход в «Ювентус» не будет предательством по отношению к его бывшему клубу «Наполи».

    Ранее СМИ сообщили, что 60-летний специалист согласовал контракт с туринцами.

    «Для нас, итальянцев, соблазн вернуться домой очень силен. Вы чувствуете нехватку чего-то. Это был тяжелый год. Я начал ощущать значимость друзей, которые находятся далеко, моих пожилых родителей, которых я редко вижу.

    Но в моем возрасте я делаю только профессиональный выбор. Неаполитанцы знают, какую любовь я к ним испытываю.

    Я решил поехать за границу в прошлом году, чтобы не перейти в другую итальянскую команду. Эта профессия может привести к другим дорогам, мои отношения с ними (с «Наполи») не изменятся.

    Находясь в клубе, ты должен быть лоялен на 110 процентов. Что значит быть верным? А если однажды твой клуб избавился от тебя? Что ты делаешь в этом случае? Остаешься верным жене, с которой ты развелся?» – сказал Сарри.

    Итальянец возглавил «Челси» летом 2018 года. В минувшем сезоне лондонцы выиграли Лигу Европы и заняли третье место в АПЛ.

    Football Italia: Сарри прилетел в Милан для переговоров с «Ювентусом»

    «Командир, не предавай народ». Фанаты «Наполи» вывесили плакат возле дома Сарри, который может возглавить «Ювентус»

    Источник: Football Italia

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    04.06.2019 16:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +22

      Николай71 6 часов назад

      В принципе со своим ответом никого не обидел, все сказано правильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12975

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Достойно ответил.***

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +559

      talgatnurzhanov2006 7 часов назад

      Вали к х...м собачим!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1449

      absent32 8 часов назад

      Жестко, но справедливо!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +275

      O-Z 8 часов назад

      Обкурился наверно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3425

      la verdad 9 часов назад

      Красавчик! )

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