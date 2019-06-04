Сарри – о работе в «Ювентусе» после «Наполи»: «Нужно ли оставаться верным жене, с которой ты развелся?»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намекнул, что может вернуться в Италию. Он объяснил, почему возможный переход в «Ювентус» не будет предательством по отношению к его бывшему клубу «Наполи».

Ранее СМИ сообщили, что 60-летний специалист согласовал контракт с туринцами.

«Для нас, итальянцев, соблазн вернуться домой очень силен. Вы чувствуете нехватку чего-то. Это был тяжелый год. Я начал ощущать значимость друзей, которые находятся далеко, моих пожилых родителей, которых я редко вижу.

Но в моем возрасте я делаю только профессиональный выбор. Неаполитанцы знают, какую любовь я к ним испытываю.

Я решил поехать за границу в прошлом году, чтобы не перейти в другую итальянскую команду. Эта профессия может привести к другим дорогам, мои отношения с ними (с «Наполи») не изменятся.

Находясь в клубе, ты должен быть лоялен на 110 процентов. Что значит быть верным? А если однажды твой клуб избавился от тебя? Что ты делаешь в этом случае? Остаешься верным жене, с которой ты развелся?» – сказал Сарри.

Итальянец возглавил «Челси» летом 2018 года. В минувшем сезоне лондонцы выиграли Лигу Европы и заняли третье место в АПЛ.

Football Italia: Сарри прилетел в Милан для переговоров с «Ювентусом»

«Командир, не предавай народ». Фанаты «Наполи» вывесили плакат возле дома Сарри, который может возглавить «Ювентус»