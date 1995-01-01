Football Italia: Сарри прилетел в Милан для переговоров с «Ювентусом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри находится в Милане, сообщает Football Italia.

По информации источника, 60-летнего специалиста заметили в отеле Palazzo Parigi, в котором часто ведет переговоры спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

Отмечается, что Сарри решил вернуться в Италию как по профессиональным, так и по личным причинам. Туринский клуб готов предложить ему контракт по схеме «2+1» с зарплатой шесть миллионов евро в год плюс бонусы.

Ранее стало известно, что «Челси» готов отпустить своего тренера, если будет выплачена компенсация в размере пяти миллионов фунтов (5,64 миллиона евро).