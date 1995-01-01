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    Football Italia: Сарри прилетел в Милан для переговоров с «Ювентусом»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри находится в Милане, сообщает Football Italia.

    По информации источника, 60-летнего специалиста заметили в отеле Palazzo Parigi, в котором часто ведет переговоры спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.

    Отмечается, что Сарри решил вернуться в Италию как по профессиональным, так и по личным причинам. Туринский клуб готов предложить ему контракт по схеме «2+1» с зарплатой шесть миллионов евро в год плюс бонусы.

    Ранее стало известно, что «Челси» готов отпустить своего тренера, если будет выплачена компенсация в размере пяти миллионов фунтов (5,64 миллиона евро).

    • Сарри возглавил «Челси» прошлым летом.
    • В АПЛ команда финишировала на третьем месте вслед за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
    • Лондонцы выиграли Лигу Европы, разгромив в финале «Арсенал» со счетом 4:1.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2061

      Аристократ Олжик 2 часа назад

      А ведь скамейка Ювентуса, самая большая среди томов Италии, по крайней мере мне так кажется. Сколько же игроков останется за бортом, ведь Маурицио максимум 15-17 человек будет использовать.
      А Роналду Сарри должен понравиться, ведь Криш обожает смещаться в центр атаки

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