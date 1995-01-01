Football Italia: Сарри прилетел в Милан для переговоров с «Ювентусом»

А ведь скамейка Ювентуса, самая большая среди томов Италии, по крайней мере мне так кажется. Сколько же игроков останется за бортом, ведь Маурицио максимум 15-17 человек будет использовать.
А Роналду Сарри должен понравиться, ведь Криш обожает смещаться в центр атаки
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри находится в Милане, сообщает Football Italia.
По информации источника, 60-летнего специалиста заметили в отеле Palazzo Parigi, в котором часто ведет переговоры спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи.
Отмечается, что Сарри решил вернуться в Италию как по профессиональным, так и по личным причинам. Туринский клуб готов предложить ему контракт по схеме «2+1» с зарплатой шесть миллионов евро в год плюс бонусы.
Ранее стало известно, что «Челси» готов отпустить своего тренера, если будет выплачена компенсация в размере пяти миллионов фунтов (5,64 миллиона евро).
- Сарри возглавил «Челси» прошлым летом.
- В АПЛ команда финишировала на третьем месте вслед за «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
- Лондонцы выиграли Лигу Европы, разгромив в финале «Арсенал» со счетом 4:1.