Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Нобоа: «Семака можно назвать русским Зиданом»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о тактике, которую используют главный тренер петербуржцев Сергей Семак и экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев, под руководством которого эквадорец ранее играл в казанской команде и «Ростове».

    – Изначально это шло от Бердыева. Он говорил: «Кто хочет атаковать – без проблем. Но если ты идешь вперед, проверь, что за тобой кто-то остается». Если второй видит, что ты пошел вперед, остается. Мы с Семаком чувствуем друг друга. Увидел – и сразу на позицию. В таких ситуациях не надо разговаривать – надо чувствовать.

    – Когда побеждали «Барселону» на «Камп Ноу», было то же самое?

    – Конечно. Там кричи не кричи, невозможно услышать друг друга. Мне кажется, когда ты играешь с такого уровня игроком, не надо разговаривать – просто смотреть и чувствовать.

    – Вы назвали любимым футболистом Зидана. Многие проводят параллели между Семаком и Зиданом.

    – Можно провести, можно. Семак – хороший тренер. Он был центральным полузащитником. Те, кто играл в центре, смотрят на все. Кроме того, для Семака важен каждый футболист. В команде их 23, и он со всеми разговаривает одинаково. Команда чувствует характер тренера.

    – Вы сказали в интервью, что Иванович – это Серхио Рамос, а Маркизио – это Пирло. Семак…

    – Русский Зидан. Его вполне можно так назвать.

    – В Интернете было популярно видео, где Хави расставил перед собой стаканы и рассказывал, как «Барселона» победила «Реал», играя с ложной девяткой. Было очень понятно. Вы встречали игроков, которые так понимали в тактике?

    – Все, кто играет в центре. Они видят, куда кто бежит. И Семак играл в центре, и Бердыев играл в центре. Опорный полузащитник читает игру. Я не могу сказать, что я стану супертренером, но я работал с Бердыевым, Семаком, Черчесовым – они все любят тактику. Может, я не буду умным тренером, но я смогу показать своему футболисту – ты должен играть так, так, так.

    • В прошедшей кампании Нобоа провел за «Зенит» 12 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Большую ее часть 34-летний футболист пропустил из-за травмы крестообразных связок.
    • Петербургский клуб по итогам сезона-2018/19 выиграл золотые медали РПЛ.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +292

      Alekxei Z. 50 минут назад

      Он ох...л. Обкурился что ли ? Пусть уж Сергей Богданович останется сам собой , не надо народ смешить подобными сравнениями...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Zenitovets92 1 час назад

      это Зидана можно назвать французским Семаком)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3462

      la verdad 1 час назад

      Нобоа лижет Семаку, Семак лижет Беглову, Беглов лижет Путину.

      А кто же лижет Нобоа?)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +959

      Фанат Рубина > la verdad 1 час назад

      дзюба

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +674

      ДВС > la verdad 53 минуты назад

      Если кому-то лижешь ты, то не значит, что все такие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12988

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      От такой лести сам Семак будет чувствовать себя неуютно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77126
    #4
    zigbert
    71402
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru