Нобоа: «Семака можно назвать русским Зиданом»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о тактике, которую используют главный тренер петербуржцев Сергей Семак и экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев, под руководством которого эквадорец ранее играл в казанской команде и «Ростове».

– Изначально это шло от Бердыева. Он говорил: «Кто хочет атаковать – без проблем. Но если ты идешь вперед, проверь, что за тобой кто-то остается». Если второй видит, что ты пошел вперед, остается. Мы с Семаком чувствуем друг друга. Увидел – и сразу на позицию. В таких ситуациях не надо разговаривать – надо чувствовать.

– Когда побеждали «Барселону» на «Камп Ноу», было то же самое?

– Конечно. Там кричи не кричи, невозможно услышать друг друга. Мне кажется, когда ты играешь с такого уровня игроком, не надо разговаривать – просто смотреть и чувствовать.

– Вы назвали любимым футболистом Зидана. Многие проводят параллели между Семаком и Зиданом.

– Можно провести, можно. Семак – хороший тренер. Он был центральным полузащитником. Те, кто играл в центре, смотрят на все. Кроме того, для Семака важен каждый футболист. В команде их 23, и он со всеми разговаривает одинаково. Команда чувствует характер тренера.

– Вы сказали в интервью, что Иванович – это Серхио Рамос, а Маркизио – это Пирло. Семак…

– Русский Зидан. Его вполне можно так назвать.

– В Интернете было популярно видео, где Хави расставил перед собой стаканы и рассказывал, как «Барселона» победила «Реал», играя с ложной девяткой. Было очень понятно. Вы встречали игроков, которые так понимали в тактике?

– Все, кто играет в центре. Они видят, куда кто бежит. И Семак играл в центре, и Бердыев играл в центре. Опорный полузащитник читает игру. Я не могу сказать, что я стану супертренером, но я работал с Бердыевым, Семаком, Черчесовым – они все любят тактику. Может, я не буду умным тренером, но я смогу показать своему футболисту – ты должен играть так, так, так.