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    «МЮ» интересуется форвардом «Айнтрахта» Аллером

    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Айнтрахта» Себастьяну Аллеру.

    Английский клуб планирует заменить 24-летним футболистом Ромелу Лукаку, который, по информации СМИ, согласовал контракт с «Интером».

    • В сезоне-2018/19 Аллер провел за команду из Франкфурта 41 матч, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.
    • Соглашение француза с «Айнтрахтом» рассчитано до 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.

    Football Italia: Лукаку согласовал контракт с «Интером» на 7,5 миллионов в год

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +86

      GSmall 2 часа назад

      Айнтрахту надо с умом потратить вырученые диеньги.Йович лямов за 80,Аллер за 60-70 ,Ребич столько же примерно.Богачи

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      Рейтинг: +381

      OBOLEV 2 часа назад

      Очень интересный Нап и что самое главное не жадный

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