«МЮ» интересуется форвардом «Айнтрахта» Аллером

Айнтрахту надо с умом потратить вырученые диеньги.Йович лямов за 80,Аллер за 60-70 ,Ребич столько же примерно.Богачи
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Айнтрахта» Себастьяну Аллеру.
Английский клуб планирует заменить 24-летним футболистом Ромелу Лукаку, который, по информации СМИ, согласовал контракт с «Интером».
- В сезоне-2018/19 Аллер провел за команду из Франкфурта 41 матч, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.
- Соглашение француза с «Айнтрахтом» рассчитано до 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.
Football Italia: Лукаку согласовал контракт с «Интером» на 7,5 миллионов в год