Football Italia: Лукаку согласовал контракт с «Интером» на 7,5 миллионов в год

Мдааа, в наше время нигеров вообще за бесплатно в рабство забирали, а тут белые небожители платят чёрным властелинам какую-то нереальную сумму, за что? Они на эти деньги могли себе позволить 10 Легенд № Зе
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Интер», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetto dello Sport.
По информации источника, игрок сборной Бельгии и миланский клуб согласовали контракт сроком на пять лет с годовой зарплатой 7,5 миллионов евро.
Ранее интернет-издание Manchester Evening News назвало главной причиной ухода 26-летнего Лукаку недостаток игрового времени.
- Считается, что футболист решил сменить клуб после прихода Уле-Гуннара Сульшера на смену Жозе Моуринью.
- «Юнайтед» финишировал на 6 месте АПЛ и вышел в Лигу Европы. «Интер» попал в Лигу чемпионов с 4 позиции в Серии А.