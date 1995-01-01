Football Italia: Лукаку согласовал контракт с «Интером» на 7,5 миллионов в год

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Интер», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetto dello Sport.

По информации источника, игрок сборной Бельгии и миланский клуб согласовали контракт сроком на пять лет с годовой зарплатой 7,5 миллионов евро.

Ранее интернет-издание Manchester Evening News назвало главной причиной ухода 26-летнего Лукаку недостаток игрового времени.