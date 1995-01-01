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    Football Italia: Лукаку согласовал контракт с «Интером» на 7,5 миллионов в год

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Интер», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetto dello Sport.

    По информации источника, игрок сборной Бельгии и миланский клуб согласовали контракт сроком на пять лет с годовой зарплатой 7,5 миллионов евро.

    Ранее интернет-издание Manchester Evening News назвало главной причиной ухода 26-летнего Лукаку недостаток игрового времени.

    • Считается, что футболист решил сменить клуб после прихода Уле-Гуннара Сульшера на смену Жозе Моуринью.
    • «Юнайтед» финишировал на 6 месте АПЛ и вышел в Лигу Европы. «Интер» попал в Лигу чемпионов с 4 позиции в Серии А.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 01:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3980

      GoldPlayFIFARus9 30 минут назад

      Мдааа, в наше время нигеров вообще за бесплатно в рабство забирали, а тут белые небожители платят чёрным властелинам какую-то нереальную сумму, за что? Они на эти деньги могли себе позволить 10 Легенд № Зе

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