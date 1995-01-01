Уткин: «Зачем нужна РПЛ со своим бюджетом и спонсорами, если в ней никто не хочет играть, кроме тех, кто туда уже попал?»

Комментатор, ведущий и журналист Василий Уткин высказал мнение о результатах стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

«Томь» проиграла «Уфе» (0:2, 1:0), а «Нижний Новгород» – «Крыльям Советов» (1:3, 1:0). Напрямую в РПЛ из ФНЛ вышли «Тамбов» и «Сочи». Покинули высший дивизион «Енисей» и «Анжи».

«Томь» неожиданно для губернатора по ходу сезона оказалась в зоне прямого выхода в Премьер-лигу. И выясняется, что на выход в РПЛ она совершенно не рассчитывает и рассчитывать не была должна. Как к этому относиться?

Это тот редкий случай, когда мне совершенно не хотелось бы винить местные власти и томского губернатора. Человека на самом деле просто развели. Подвели к черте, когда говорят: «Давай деньги! Ну давай уже деньги на Премьер-лигу!» Губернатор говорит: «Нет, не давай», а «Томь» триумфально проигрывает переходные матчи.

«Тамбов» вышел в РПЛ, но будет играть в Саранске. В чем здесь бизнес? Где здесь хотя бы рубль дохода для самого Тамбова, который содержит команду за счет своего городского бюджета? В итоге из РПЛ вылетела одна команда. Остальные, которые заняли места в зоне вылета, не вылетели, потому что вместо них в РПЛ никто не захотел входить.

Как же так устроен наш спорт? Зачем нужна российская Премьер-лига со своим бюджетом, со своим телепоказом и спонсорами, если в ней никто не хочет играть кроме тех, кто туда уже попал? Но это не проблема лиги, а проблема страны», – сказал Уткин в своей передаче «Футбольный клуб».