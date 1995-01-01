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    Уткин: «Зачем нужна РПЛ со своим бюджетом и спонсорами, если в ней никто не хочет играть, кроме тех, кто туда уже попал?»

    Комментатор, ведущий и журналист Василий Уткин высказал мнение о результатах стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

    «Томь» проиграла «Уфе» (0:2, 1:0), а «Нижний Новгород»«Крыльям Советов» (1:3, 1:0). Напрямую в РПЛ из ФНЛ вышли «Тамбов» и «Сочи». Покинули высший дивизион «Енисей» и «Анжи».

    «Томь» неожиданно для губернатора по ходу сезона оказалась в зоне прямого выхода в Премьер-лигу. И выясняется, что на выход в РПЛ она совершенно не рассчитывает и рассчитывать не была должна. Как к этому относиться?

    Это тот редкий случай, когда мне совершенно не хотелось бы винить местные власти и томского губернатора. Человека на самом деле просто развели. Подвели к черте, когда говорят: «Давай деньги! Ну давай уже деньги на Премьер-лигу!» Губернатор говорит: «Нет, не давай», а «Томь» триумфально проигрывает переходные матчи.

    «Тамбов» вышел в РПЛ, но будет играть в Саранске. В чем здесь бизнес? Где здесь хотя бы рубль дохода для самого Тамбова, который содержит команду за счет своего городского бюджета? В итоге из РПЛ вылетела одна команда. Остальные, которые заняли места в зоне вылета, не вылетели, потому что вместо них в РПЛ никто не захотел входить.

    Как же так устроен наш спорт? Зачем нужна российская Премьер-лига со своим бюджетом, со своим телепоказом и спонсорами, если в ней никто не хочет играть кроме тех, кто туда уже попал? Но это не проблема лиги, а проблема страны», – сказал Уткин в своей передаче «Футбольный клуб».

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7125

      Cules2013 41 минуту назад

      редкая здравая мысль от Василия, но новизны тут никакой.

      0
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      Рейтинг: +2901

      ivan-football-fan 49 минут назад

      Верно.
      Руководство страны убило конкуренцию в экономике, в политике, в культуре и в спорте....ЛИШИВ ДЕНЕГ ВСЕ РЕГИОНЫ, УНИЧТОЖИВ СРЕДНИЙ КЛАСС....
      "Лидеры" отраслей НАЗНАЧЮТСЯ сверху, финансируются за счёт бюджета и возглавляются по "дружбе" с сюзереном....
      В этом свете, наличие "успешного" и благополучного Зенита (Спартака,Локо...) ...СПЛАНИРОВАНО СВЕРХУ точно так же, как и наличие ГОЛОЖОПЫХ, НЕУСПЕШНЫХ И НЕ ИМЕЮЩИХ ЖЕЛАНИЯ ИГРАТЬ В РПЛ клубов из провинции...
      И "план" этот, как и всё остальное в стране В ИСПОЛНЕНИИ НЕСМЕНЯЕМЫХ - ИЗ РУК ВОН ПЛОХ...

      0
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      Рейтинг: +4373

      BRO_football 58 минут назад

      Возможно, в течении следующих несколько лет для прохода в РПЛ сильно ужесточат правила, и по итогу в ней останутся только те клубы, в чьих городах остались стадионы с ЧМ, ну или близки по уровню к таковым.

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      Рейтинг: +616

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Эх, Вася, столько лет в футболе и не знает, что РПЛ существует для распила госсредств..

      0
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      Рейтинг: +240

      Вальдемар IV 1 час назад

      ютуб-анал василия уткина, а черт на монике грязь какая-то была

      0
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      Рейтинг: +72

      olmok 1 час назад

      я удивлен - в чем то ты прав

      2
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    • ...
      Рейтинг: +278

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Эту страну погубит коррупция

      3
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      Рейтинг: +73

      GSmall > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Уже погубила)

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