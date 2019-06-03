«Настоящее и будущее». Твиттер сборной России опубликовал фото Головина с Пиняевым

Сборная России в рамках товарищеского матча обыграла со счетом 6:0 «Чертаново». Встреча состоялась сегодня в Новогорске.

Один из голов забил Александр Головин. По окончании игры полузащитник «Монако» сфотографировался с воспитанником «Чертаново» Сергеем Пиняевым. 14-летний футболист, выступающий за сборную России U-16, зимой проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

«Ловите фото нашего футбольного настоящего и будущего – Александр Головин и Сергей Пиняев», – говорится в сообщении твиттера национальной команды.

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