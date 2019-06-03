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    «Настоящее и будущее». Твиттер сборной России опубликовал фото Головина с Пиняевым

    Сборная России в рамках товарищеского матча обыграла со счетом 6:0 «Чертаново». Встреча состоялась сегодня в Новогорске.

    Один из голов забил Александр Головин. По окончании игры полузащитник «Монако» сфотографировался с воспитанником «Чертаново» Сергеем Пиняевым. 14-летний футболист, выступающий за сборную России U-16, зимой проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

    «Ловите фото нашего футбольного настоящего и будущего – Александр Головин и Сергей Пиняев», – говорится в сообщении твиттера национальной команды.

    Пиняев: «Сульшер сказал, что через два года буду играть на месте Лингарда»

    text

    Публикация от text (@teamrussia)

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +736

      Derzkiy1 1 час назад

      Надеюсь пример с Кокорина и многих мажеров типо Миранчуков не возьмёт ! Ибо талант потеряется ! В 18 нужно бежать из России

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      Рейтинг: +70

      GSmall 2 часа назад

      Кокорин когдато тоже на уровне Неймара котировался,что сейчас все знаем.Рано говорить о будущем.Будущее как раз таки и есть Головин.Пиняев это яйцо пока что)

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