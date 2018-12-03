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    Матчи финального турнира Лиги наций пройдут с использованием VAR

    Финальная стадия Лиги наций пройдет с применением системы видеопомощи арбитрам (VAR).

    Видеоповторы будут впервые использованы в соревнованиях для сборных команд под эгидой УЕФА.

    «После успешного технического тестирования и обучения рефери система видеопомощи арбитрам (VAR) использовалась на матчах плей-офф Лиги чемпионов и финале Лиги Европы. Она также будет применяться в первом финальном турнире Лиги наций УЕФА с участием Англии, Португалии, Швейцарии и Голландии.

    В апреле УЕФА провел инструктаж для тренеров сборных, попавших в финальную стадию Лиги наций, чтобы ознакомить их с принципами VAR. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти детально рассказал, как работает система», – говорится на сайте УЕФА.

    В финальной части Лиги наций сборная Португалии 5 июня сыграет против Швейцарии, а Англия 6 числа встретится с Голландией.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    03.06.2019 13:58
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