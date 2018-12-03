Матчи финального турнира Лиги наций пройдут с использованием VAR

Финальная стадия Лиги наций пройдет с применением системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Видеоповторы будут впервые использованы в соревнованиях для сборных команд под эгидой УЕФА.

«После успешного технического тестирования и обучения рефери система видеопомощи арбитрам (VAR) использовалась на матчах плей-офф Лиги чемпионов и финале Лиги Европы. Она также будет применяться в первом финальном турнире Лиги наций УЕФА с участием Англии, Португалии, Швейцарии и Голландии.

В апреле УЕФА провел инструктаж для тренеров сборных, попавших в финальную стадию Лиги наций, чтобы ознакомить их с принципами VAR. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти детально рассказал, как работает система», – говорится на сайте УЕФА.

В финальной части Лиги наций сборная Португалии 5 июня сыграет против Швейцарии, а Англия 6 числа встретится с Голландией.