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    Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

    В воскресенье «Ливерпуль» провел парад, приуроченный к победе в Лиге чемпионов.

    Днем ранее мерсисайдцы обыграли в финале турнира «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

    Автобус команды проехал по улицам города, заполненным болельщиками клуба. По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек.

    Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.

    Мир реагирует на победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ

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    Источник: BBC

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    03.06.2019 06:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 5 июня 2019, 14:54

      Одно замечание - если речь идет лишь о Ливерпуле, то цифра 750 тысяч человек нереальна, так как в городе нет такого количества населения.

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 4 июня 2019, 14:34

      Когда первый раз был в Ливерпуле то специально пошел пешком до Эндфилда. А он находится в Районе Эвертон. Вот интересно сколько вчера болел эвертона гуляло вместе с мерсисайдцами?))

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 июня 2019, 16:44

      Все логично ,такого успеха у Ливерпуля не было давно.

      3
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 3 июня 2019, 08:09

      Трудновато представит толпу в количестве 750 000 человек в одном городе. Вот это любовь к футболу и к своей команде...

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      Рейтинг: +733

      xrrrx 3 июня 2019, 07:39

      заслужили

      3
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