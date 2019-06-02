«Ливерпуль» вернулся в Англию и проводит чемпионский парад после победы в ЛЧ

«Ливерпуль» проводит чемпионский парад после победы в ЛЧ. Вчера команда Юргена Клоппа обыграла «Тоттенхэм» в финале (2:0).

Парад проходит в Ливерпуле. На игроков надеты футболки с шестым номером – столько раз клуб выигрывал Лигу чемпионов.

Подготовка автобуса к параду:

twit text — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019

Фото и видео с парада:

twit text — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019

twit text — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019

Мир реагирует на победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ

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