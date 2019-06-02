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    «Ливерпуль» вернулся в Англию и проводит чемпионский парад после победы в ЛЧ

    «Ливерпуль» проводит чемпионский парад после победы в ЛЧ. Вчера команда Юргена Клоппа обыграла «Тоттенхэм» в финале (2:0).

    Парад проходит в Ливерпуле. На игроков надеты футболки с шестым номером – столько раз клуб выигрывал Лигу чемпионов.

    Подготовка автобуса к параду:

    Фото и видео с парада:

    Мир реагирует на победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ

    Над этим видео не стыдно плакать: Хендерсон обнял отца, который болел раком

    Источник: Официальный твиттер «Ливерпуля»

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    02.06.2019 19:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4501

      84aivengo 14 часов назад

      Ливер с победой !!! но как жаль,что в финале не было Аякса.....

      0
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      Рейтинг: +12962

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      С победой!!!

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